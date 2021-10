TRUDEL, Diane



À Montréal, le mardi 12 octobre 2021, à l'âge de 64 ans, est décédée Diane Trudel, conjointe de Daniel Gauthier.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son frère Jean (Marie-Claude), son neveu Cydrick, ses beaux-frères Claude et André (Johanne et leurs filles Jessika et Jennifer), amis/amies et anciens collègues de travail.La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 29 octobre de 17h à 21h. Une cérémonie commémorative sera célébrée à 20h.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.