BARRIAULT née BOUDREAU

Anita



À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Anita Boudreau, épouse de feu M. Paul-Yvon Barriault et mère de feu Martine.Elle laisse dans le deuil ses deux fils, Réal (Marie-Andrée Champagne) et Jean-Yves(Hélène Major), ses petits-enfants, Dany, Jonathan et Cassandra, ses arrière-petits-enfants Anna-Laura et Théodore.Elle laisse également ses soeurs, sa jumelle Anna, Éliane, Marie-Claire, Madeleine et Raymonde (André Simard), son frère Julien (Claudette Gagnon), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au salon du complexe funéraire:le vendredi 22 octobre 2021 de 14h à 16h30 et de 18h à 21h ainsi que le samedi 23 octobre 2021 dès 9h.Les funérailles seront célébrées samedi à 11h en l'église Ste-Maria Goretti, 16228 Terrasse Maria Goretti, Montréal, suivies de l'inhumation au cimetière St-Enfant-Jésus, situé au 630 boul. St-Jean-Baptiste, Pointe-aux-Trembles.