6 astuces abordables pour créer un effet de grandeur dans une petite pièce

En manque d’inspiration pour rehausser les petits espaces de votre maison? Voici 6 astuces pour créer un effet de grandeur dans n’importe quelle pièce et sublimer votre décor sans réaliser des travaux d’envergure ni dépenser des sommes faramineuses!

Qu’on pense à une pièce au plafond bas, à un bureau qui fait également office de chambre d’amis, à l’entrée de la maison ou à une salle à manger étroite, il existe plusieurs solutions abordables pour créer une illusion de grandeur. En voici la preuve!

1. Installez une toile tendue au plafond

MR Canada Concept

Les toiles tendues de MR Canada Concept représentent une solution originale et facile à installer pour donner de la hauteur à un espace, en plus de dissimuler les imperfections du plafond existant. Il s’agit en fait d’une toile de polychlorure de vinyle créée sur mesure selon les dimensions et les exigences particulières de votre pièce.

Elle sera ensuite mise sous tension – à quelques centimètres du plafond original – par des professionnels certifiés de MR Canada Concept, dirigés par Rémi Bilodeau.

Il n’en tient qu’à vous de laisser aller votre créativité, puisque les plafonds tendus de MR Canada Concept sont offerts en différentes textures (laqué, imprimé, satiné, translucide et métallique) et en plus de 100 couleurs.

Elle conviendra parfaitement dans un sous-sol, une chambre à coucher, une salle de bain ou une cuisine, mais également dans le cadre d’un projet de plus grande ampleur, puisque ce produit, populaire en Europe depuis 60 ans, est aussi certifié pour les normes commerciales.

Non seulement la toile tendue est facile d’entretien, mais elle retient également l’eau – en cas d’une inondation –, en plus d’être légère, recyclable et résistante aux impacts. En prime, la coloration des toiles et les lés – la soudure de la toile qui la fixe au plafond – sont garantis pendant 10 ans!

Parole de pro: l’effet miroir du lustré promet d’éclairer votre pièce pour un effet wow assuré!

2. Portez attention au choix des couleurs

Au moment de faire votre choix de peinture pour les murs, privilégiez les teintes neutres et froides. Ces nuances diffuseront la lumière, ce qui donnera l’illusion de grandeur.

Ce conseil s’applique également au choix du revêtement du sol. Si vous n’êtes pas fan de blanc, de crème ou de gris pâle, vous pouvez opter pour des teintes pastel qui excelleront à rehausser une petite pièce.

3. Utilisez les miroirs en déco

Getty Images/iStockphoto

Le miroir est un accessoire décoratif polyvalent et abordable qui possède de nombreux atouts. L’idéal, s’il y a une fenêtre dans la pièce, est de positionner le miroir face à cette dernière afin d’intensifier la luminosité.

En ce qui concerne la dimension, misez sur un modèle de grande taille que vous déposerez directement sur le sol, avec une légère inclinaison, ou un agencement de plusieurs petits miroirs.

4. Misez sur les rideaux

Getty Images/iStockphoto

Pour créer un effet de grandeur, vous pouvez fixer une tringle au plus près du plafond et laisser tomber les panneaux de rideaux jusqu’au sol. Si votre objectif est de jouer sur la largeur de la pièce, optez pour une tringle qui permettra de faire dépasser les rideaux de chaque côté de la fenêtre.

Portez également attention au choix des textiles. Afin d’éviter de créer un effet lourd, délaissez les tissus épais comme le velours en privilégiant plutôt une matière légère dans une teinte naturelle.

5. Multipliez les sources d’éclairage

Getty Images

En portant une attention particulière au choix de l’éclairage, vous donnerez l’impression d’une pièce plus spacieuse. Cette astuce est d’autant plus importante s’il n’y a pas de fenêtres dans la pièce ou que la lumière naturelle est faible.

Vous pouvez accentuer la lumière dans les coins de la pièce les plus étroits en optant pour des suspensions ou des appliques.

6. Optez pour des portes coulissantes

Getty Images/iStockphoto

En plus d’apporter une touche décorative intéressante, les portes coulissantes permettent d’optimiser l’espace au sol comparativement aux portes conventionnelles. Sélectionnez ce type de modèle pour les garde-robes ou les portes principales.

Vous pouvez même choisir des portes coulissantes qui vont jusqu’au plafond pour donner l’impression que les murs sont plus hauts. C’est également une bonne solution pour une petite pièce qui donne sur l’extérieur puisqu’une porte en verre laissera pénétrer la lumière.

Si vous voulez en apprendre davantage sur les plafonds tendus et la conception d’un modèle personnalisé à vos besoins, n’hésitez pas à confier votre projet aux spécialistes de MR Canada Concept.