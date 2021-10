MURPHY Gaétane née Parent



À Châteauguay, le 22 avril 2021, est décédée Gaétane Parent Murphy, 93 ans, épouse de feu Laurent Murphy et ex-conjointe de feu Marcel Lavigne.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Johanne), Sylvain (Christiane) et Joëlle (Claude), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Marcelle, sa belle-soeur Marie-Ange, son beau-frère Marcel (Pierrette), plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 23 octobre 2021 de 10h à 12h au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS J6N 1V7 450-225-2200Une courte cérémonie d'adieu se fera à 12h au salon même. Elle reposera au cimetière Saint-Clément de Beauharnois.