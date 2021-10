THUOT, Roger



À Montréal, le 13 octobre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Roger Thuot, époux de madame Ghislaine Forget.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses garçons Guy et Yvon (Suzanne Cyr), ses petits-enfants Jean-François, Marie-Ève, Laurie-Anne et Maxime, ses arrière-petits-enfants Raphaëlle, Henri, Blanche et Éloi, sa soeur Marie-Paule (feu Bernard Desnoyers), ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères, nièces et neveux, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le mercredi 27 octobre 2021 à 13h, en l'église des Sts-Martyrs Canadiens (10005, rue Parthenais, Montréal, H2B 2L3). La famille recevra les témoignages de sympathie à l'église à compter de 10h.Ne pas envoyer de fleurs, mais plutôt de faire des dons à l'Association pulmonaire du Québec.