PLAMONDON (née Filion)

Thérèse



Thérèse Filion Plamondon, née le 18 novembre 1932, décédée le 14 octobre 2021, à l'âge de 88 ans et 11 mois, à l'Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil.Elle laisse dans le deuil, son époux René Plamondon, son fils Michel, ses filles Danielle et Louise (Michel Leblanc). Aussi, sa petite-fille Julie Plamondon (Alexandre Poulin) et son arrière-petite-fille Rosanne, Jacinthe Plamondon (Syméon Couture) et l'arrière-petite-fille Clara Thérèse qui naîtra sous peu.Elle laisse également dans le deuil son frère Jack Filion (Fernand), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines… Et, bien sûr, beaucoup d'amis et connaissances, d'un univers à l'autre.Une cérémonie aura lieu ultérieurement.McMASTERVILLE, J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.com