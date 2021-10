PAQUETTE, Gilles Frère Mariste





Au Centre de Soins Palliatifs Samuel-de-Champlain de Brossard est décédé le frère Gilles Paquette, dans la nuit du 6 septembre 2021. Né à Laval le 5 mai 1940, il était le fils de feu Ovila Paquette et de feu Régina David.Après ses années de formation, il entreprend, en 1962, une longue carrière d'éducateur, notamment à Granby, Sherbrooke, Gagnon, Sept-Îles, et quelques-années auprès de jeunes adultes en réinsertion sociale. En 1987, on le retrouve à l'École Secondaire Marcellin Champagnat, à Iberville, où il occupera le poste de Directeur-adjoint durant quatorze ans. Suivront quelques années de service à Drummondville et à Valcartier. Des problèmes de santé l'obligeront, en 2019, à rejoindre une unité de soins que requérait son état.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Monique (Jean Alix), feu Claude (Sylvie Lacasse), Ghislaine (Antoine Genot), André, Francine et Marjolaine.Ses funérailles auront lieu en l'église St-Athanase - 500 1ère Avenue, St-Jean-sur-Richelieu, secteur Iberville, samedi, le 23 octobre, à 10h30. La famille et la communauté recevront les condoléances à compter de 10h. À la demande de la Santé publique, les participants devront porter le masque et s'enregistrer à l'entrée de l'église.ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, J2X 3M6(450)346-6020