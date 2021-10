DUFOUR, Claude



À St-Jérôme, le 15 octobre 2021, est décédé M. Claude Dufour à l'âge de 86 ans, époux de feu Desneiges Quintin.Il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Ginette St-Germain), Mario (Martine Chiasson), Chantale (Denis Charbonneau), Claude jr (Sophie Vaillancourt), de nombreux petits-enfants, arrière-petits-enfants, sa soeur Huguette Dufour Marsellais, autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le lundi 25 octobre 2021 dès 9 h. Une cérémonie de dernier adieu suivra à midi à la résidence funéraire:10, RUE DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC, J7Z 1V6et de là au columbarium du cimetière St-Jérôme. Un nombre de 50 personnes autorisées avec rotation, respecter la distanciation sociale, le port du masque et la tenue d'un registre des visiteurs sont obligatoires.