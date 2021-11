Voici pourquoi Fido sera toujours «à tes côtés»

Toujours à tes côtés, ton fournisseur de téléphonie mobile est devenu ton meilleur ami. Ton acolyte. Ton fidèle compagnon.

Fido t’accompagne partout où tu vas. Grâce à son réseau fiable, l’entreprise peut répondre à tes besoins de services sans-fil, grands ou petits, que ce soit pour te connecter à des applications pour que tu puisses éviter le trafic, t’assister à trouver et à tester une recette pour épater ta nouvelle date ou encore te divertir pendant des heures devant des mèmes. Avoue-le, il est difficile de t’en passer !

C’est pour souligner cette relation privilégiée que Fido lance sa toute nouvelle campagne À tes côtés.

Présente dans la vie des Québécois depuis maintenant 25 ans, la marque de téléphonie mobile, propulsée par son excellent réseau 4G LTE, est fière d’offrir des forfaits qui s’adaptent aux besoins de ses abonnés, pour leur faciliter la vie et qu’ils en aient pour leur argent.

Eh oui, l’entreprise d’origine montréalaise veut absolument s’assurer de ta satisfaction (et de celle de tous les abonnés de sa communauté !). Comme un vrai BFF qui ne te laisse pas tomber, Fido est fidèle à l’os.

Getty Images/iStockphoto

Fidèle au poste

Tout comme son emblème « Jack, le Jack Russel », Fido est toujours là pour t’épauler au quotidien : c’est un complice de confiance présent pour te faciliter la vie, toujours à tes côtés.

Grâce à ses services simples et abordables et ses solutions à valeur ajoutée, Fido est toujours fidèle au poste, à tout moment et en toute occasion, en mettant à ta disposition des forfaits, des données ainsi que des offres (et plus encore !) adaptées à tes besoins.

Tu es du genre à passer la journée à jaser au téléphone ? Choisis un forfait d’appels illimités. Peut-être es-tu plutôt du genre gamer ? Alors opte pour un forfait qui comprend un maximum de données pour garder l’esprit tranquille !

Et question d’encore mieux répondre à tes attentes, il est également possible de profiter de 5 heures de données illimitées en extra chaque mois, seulement chez Fido, avec tous les forfaits Données, appels et textos. Ainsi, tu n’as plus besoin de dépendre du Wi-Fi pour visionner un film en streaming ou écouter ta musique préférée.

Tu bénéficies également de nombreux avantages grâce à Fido XTRA, qui met chaque jeudi à ta disposition des offres en exclusivité sur l’application Fido. Tu pourrais, par exemple, obtenir des rabais avantageux pour magasiner des produits de marque en ligne, et ce, simplement parce que tu es un client Fido.

Sans plus tarder, rendez-vous à fido.ca pour trouver la formule idéale qui convient parfaitement à tes besoins et ta réalité !