Affaire Petito: une histoire «digne d’un film hollywoodien»

La mort de Gabby Petito continue de susciter beaucoup d’intérêt de la part des internautes.

L’influenceuse américaine, dont la dépouille a été retrouvée le mois dernier, était partie en voyage dans l’Ouest américain avec son copain Brian Laundrie. Or, ce dernier est rentré chez ses parents seul, puis sa copine a été portée disparue.

Ce dernier fait l’objet d’une traque depuis plusieurs semaines et mercredi, les autorités américaines ont annoncé avoir retrouvé des restes humains près d’objets appartenant à Brian Laundrie.

Ce nouveau chapitre de cette mystérieuse affaire suscite la curiosité des gens un peu partout dans le monde et sur Internet, on ne compte plus les publications, vidéos et forums de discussion en lien avec cette affaire.

En entrevue à l’émission de Denis Lévesque, les deux auteurs du livre Distorsion 2 ont expliqué pour quelles raisons cette histoire retient autant l’attention des internautes.

«C’est une histoire qui est un peu digne d’un film hollywoodien», affirme Emile Gauthier, l’un des deux coauteurs.

«C’est une histoire qui occupe les internautes et enflamme la toile depuis septembre, un peu comme un téléroman», ajoute-t-il.

Face au mystère entourant cette affaire, plusieurs théories ont émergé au cours des dernières semaines. Certains parlent même de la possibilité que les policiers aient affaire à un tueur en série.

«Beaucoup de gens sur le web vont tenter d’utiliser cette actualité-là, la déformer ou du moins l’adapter et pouvoir attirer une audience vers eux», indique Sébastien Lévesque, coauteur de Distorsion 2.

L’une des théories voudrait que Brian Laundrie se soit caché dans le jardin de ses parents

«Ils ont vu des images de drones qui sont passés par-dessus la résidence des Laundrie et certains ont cru apercevoir, dans un coin de la caméra, un bras sortir d’une plate-bande. Ça va loin», explique Emile Gauthier.

