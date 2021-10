[BALADO] La Zone payante: un porteur de ballon comme joueur le plus utile de la NFL?

Derrick Henry est monstrueux sur un terrain de football et pas seulement avec son physique de six pieds trois pouces pour 247 livres. Comme les Bills peuvent en témoigner lors du match de lundi soir dernier, le porteur de ballon format géant a également des performances hallucinantes.

Il mène présentement le circuit Goodell pour le nombre de verges gagnées par la voie terrestre et également pour le nombre de touchés avec dix majeurs en seulement six rencontres. Est-ce qu’Henry a ce qu’il faut pour remporter le titre de joueur le plus utile de la NFL?

Votre balado préféré a évidemment son opinion sur la question en projetant ce qu’il faut à la bête du Tennessee pour mettre la main sur le trophée individuel le plus important.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Vos trois joyeux lurons examinent également quelles équipes pourraient être acheteurs ou vendeurs à la date limite des transactions, qui arrive à grand pas, en plus de revenir sur la superbe réaction d’Aaron Rodgers dirigée aux partisans des Bears lors du dernier chapitre de la plus vieille rivalité de la NFL. On peut facilement imaginer la prochaine question du jeu télévisé Jeopardy que le pivot vedette pourrait animer.

Indice: Quart-arrière des Packers de Green Bay qui a martyrisé les partisans des Bears de Chicago pendant plus de 15 ans. Réponse : Qui est Aaron Rodgers?

La Zone payante examine également la tendance des entraîneurs de la NFL de trouver le «courage» nécessaire pour décider d’y aller pour le premier jeu dans des situations de quatrième essai et court qui résultaient si souvent en botté de dégagement dans un passé pas si lointain.

Vos experts donnent également leurs prédictions pour toutes les rencontres de la semaine 7 de la NFL. Est-ce que Jared Goff pourra réaliser l’impossible pour son flamboyant retour à Los Angeles? Une fin de semaine en apparence plutôt tranquille, mais qui donnera assurément son lot de rebondissements comme c’est le cas habituellement avec le calendrier de la plus grosse ligue de ballon ovale de la planète.

Une chronique «Au bar» bien spéciale encore une fois cette semaine avec la présence d’un célèbre journaliste et d’un vidéo TikTok qui fait retourner assurément dans sa tombe un maraudeur d’exception.

Bonne écoute!

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette.

