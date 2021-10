Brady Tkachuk brûle d’impatience

Après des mois et des mois d’attente, Brady Tkachuk, avec un nouveau contrat en main, retrouvera l’action de la Ligue nationale de hockey (LNH) face aux Sharks de San Jose, jeudi. Nul besoin de mentionner que l’attaquant brûle d’impatience.

• À lire aussi: Canadien: Marc Bergevin parle de son avenir à Montréal

• À lire aussi: Dominique Ducharme rebrasse ses cartes

En conférence de presse mercredi, le jeune Américain était heureux de ne plus avoir à ronger son frein pendant que ses coéquipiers connaissent du succès en ce début de saison 2021-2022. Ça ne sera pas parfait immédiatement pour l’attaquant, mais ce sera déjà un bon pas vers l’avant.

«Ça fait un bout que je n’ai pas joué et je n’avais pas vu d’action avant ça, a rappelé Tkachuk. Je crois que j’aurai besoin d’un peu d’ajustement pour retrouver la vitesse pour faire différents jeux qui arrive en milieu de saison, mais qui est plus difficile à retrouver en début de campagne.»

L’excitation est à son comble pour l’athlète de 22 ans. Il partagera d’ailleurs la glace avec Josh Norris et Drake Batherson, deux patineurs qui auraient besoin d’une petite étincelle.

«Il avait l’air du bon vieux Brady, a avoué Norris après l’entraînement. C’est agréable de le retrouver ici. Je me sens confortable en jouant avec lui et je sais où il est sur la patinoire. C’est facile de jouer avec lui et j’ai hâte à demain [jeudi].»

Les entraînements avec les Sénateurs sont de retour pour Tkachuk, qui avait dû s’exercer à Ann Arbor, au Michigan, avec Quinn Hughes et Elias Pettersson, des Canucks de Vancouver, au cours de l’été.

«Du lundi au mercredi, je patinais le matin avec le programme de développement américain des moins de 18 ans. [...] Les jeunes savent vraiment ce qu’ils font et ils m’ont poussé fort dans les batailles», a indiqué celui qui a récolté 36 points en 56 matchs l’an dernier, visiblement reconnaissant.

Le futur capitaine?

Puisque Tkachuk est sous contrat pour les sept prochaines saisons et qu’il est un élément apprécié de tous dans le vestiaire des «Sens», la direction pourrait se tourner vers lui lorsque viendra le temps de nommer un nouveau capitaine. Le Québécois Thomas Chabot est un autre candidat qui fait jaser.

«Je ne crois pas que ça soit dans l’esprit de quiconque en ce moment, a assuré Tkachuk à propos du "C ". De mon côté, je suis seulement heureux de retrouver mes coéquipiers, mais pour parler de leadership, tout le monde dans ce vestiaire est un meneur. Tout le monde pousse dans la même direction et chacun a sa façon d’être un leader.»

Ça semble fonctionner pour les Sénateurs, qui ont remporté deux de leurs trois premiers duels. La jeune troupe de D.J. Smith a vaincu des adversaires féroces comme les Maple Leafs de Toronto et les Stars de Dallas.

«On continue de faire des pas vers l’avant chaque jour et nous allons continuer de le faire pendant la saison, a soutenu le fougueux attaquant. Ça ne fait que trois matchs, mais l’équipe joue très bien et nous avons la capacité de nous améliorer.»

À voir aussi