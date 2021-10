LACROIX, Yvon



À Montréal, le jeudi 20 mai 2021 est décédé paisiblement Monsieur Yvon Lacroix.Il laisse dans le deuil son épouse, son fils Richard et son épouse Carole Chenail, sa fille Chantal, ses petits-fils Maxime et Vincent, son frère Pierre, sa soeur Micheline ainsi que de nombreux neveux et nièces et de bons amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 octobre 2021 au cimetière de Sainte-Mélanie dans Lanaudière de 11h30 à 12h30.Un hommage spécial lui sera rendu, puisqu'il faisait partie de l'équipe de course, Madmax27.