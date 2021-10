CHAPUT, Nicole



À Montréal, le vendredi 15 octobre 2021 est décédée, à l'âge de 76 ans, Nicole Chaput, épouse de M. Aurel Lizotte.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Sophie (Greg) et Marie-Eve (Stéphane); sa soeur et ses frères, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 24 octobre 2021 de 16h à 18h, suivi des funérailles au même endroit.