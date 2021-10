GAGNON, Jacqueline



À Montréal, le 14 mars 2020, à l'âge de 98 ans et 7 mois, est décédée Jacqueline Gagnon.Ses funérailles ont été reportées dues aux restrictions de la pandémie.Jacqueline était l'épouse de feu Jean-Paul Léonard et la mère de Nicole (Gilles Bolduc), de Jean-Pierre (Denise Hamel), de Fernand (Huguette Durand), de Jeannine (Normand Dorris) et de Jean-François (Line Dupont).Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Yucca (Mélyssa Dubois), Frédéric, Valérie (Maïk Alain), ses deux arrière-petites-filles Éloïse et Carmen, ses belles-soeurs Monique Maher, Thérèse Pelletier et Jeannette Chaussé ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie St-François D'Assise, au 6700 rue Beaubien Est, Montréal,le dimanche 24 octobre de 14h à 16h, suivi par des hommages au salon.