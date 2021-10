ROUARD, Jean-Michel



Le 12 octobre 2021, à l'hôpital Charles-Lemoyne, est décédé Jean-Michel Rouard "Mimiche", à l'âge de 75 ans.Né en France, arrivé au Québec à la fin des années 60, il rencontre Sylvie de Grandpré, avec qui il a partagé sa vie pendant 50 ans.Bernard et Nelly, Dominique, Debbie et Mario, Dédé, Claude Brunet et d'autres amis, ainsi que ses anciens collègues de cinéma, se rappelleront des bons moments passés en sa compagnie.Il laisse dans le deuil sa soeur Colette et son frère Daniel, de France ainsi que Francine, Michel et Ivan de Grandpré.Sylvie remercie le personnel soignant de l'hôpital Charles-Lemoyne et du CHUM.Les services funéraires ont été confiés à la :