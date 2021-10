Cam Atkinson propulse les Flyers

Cam Atkinson a donné raison au directeur général des Flyers Chuck Fletcher de l’avoir acquis cet été, inscrivant deux buts dans une victoire de 6 à 3 contre les Bruins de Boston, mercredi à Philadelphie.

Obtenu des Blue Jackets de Columbus en retour de Jakub Voracek, Atkinson a tout d’abord ouvert la marque en première période en optant pour un tir lors d’une descente à deux contre un en compagnie de Joel Farabee, non sans avoir feint d’effectuer une passe.

En troisième période, les rôles ont été inversés, et Farabee a effectué un relais parfait pour Atkinson, qui a touché la cible afin de marquer le filet de la victoire dans cette rencontre.

Le trio que les deux ailiers forment avec le joueur de centre québécois Derick Brassard a été à l’origine de trois buts dans cette victoire. Les trois joueurs ont totalisé six points, Brassard se faisant complice de deux réussites.

Travis Konecny a finalement enfilé l’aiguille en deuxième partie de troisième période pour mettre la rencontre hors de la portée des Bruins, puis Sean Couturier a complété le pointage dans une cage déserte. La formation de la Pennsylvanie montre ainsi une fiche de 2-0-1 bonne pour cinq points depuis le début de la campagne.

Cette victoire n’aurait pas été possible sans le brio de Martin Jones devant la cage des favoris locaux. En effet, le Canadien de 31 ans a signé une toute première victoire dans l’uniforme orange, noir et blanc, malgré le fait qu’il a été bombardé de 40 tirs. Karson Kuhlman, Taylor Hall et Brad Marchand ont tous les trois trompé sa vigilance.

Jeremy Swayman a connu une soirée beaucoup moins agréable, lui qui a cédé cinq fois sur 24 lancers dans l’autre clan.

Les Bruins ne disputaient qu’une deuxième rencontre depuis le début du calendrier régulier et montrent une fiche de 1-1-0. Ils rendront visite aux Sabres de Buffalo, invaincus en trois matchs cette saison, vendredi.