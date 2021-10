Canadien: Marc Bergevin parle de son avenir à Montréal

À la surprise de certains journalistes couvrant les conférences de presse quotidiennes du Canadien, le directeur général Marc Bergevin a pris la parole de manière impromptue afin de livrer ses explications sur le mauvais départ de son équipe cette saison.

Bergevin a cru bon de prendre la parole au lendemain d’un cuisant revers de 5 à 0 aux mains des Sharks de San Jose. Les joueurs du Tricolore ont d’ailleurs quitté le Centre Bell sous des huées bien nourries, eux qui demeurent sans victoire après quatre parties.

«Montréal est un marché différent. Les partisans sont passionnés et les gars doivent accomplir leur travail. Nous sommes une équipe et j’en fais partie. Je croyais qu’il était important de vous parler aujourd’hui en raison de ce qui se passe», a-t-il d’abord dit.

Le DG a aussi admis qu’il prévoit tenir une bonne discussion à l’interne avec les hockeyeurs du club, mais il s’attend à ce qu’ils relèvent la tête plus tôt que tard.

«Pendant deux mois l’an passé, on était au maximum et puis, tout d’un coup, on a eu un ouf!. Et là, il faut repartir et ils ne sont pas engagés. Éventuellement, il faudra qu’ils trouvent la solution. Comme Dominique [Ducharme] l’a mentionné, on a de bons joueurs de hockey. Pourquoi Tyler Toffoli n’a pas de chances de marquer après quatre matchs? C’est le même gars qu’il y a deux mois, a-t-il cité en exemple. Ils devront y parvenir.»

Aussi, Bergevin veut donner une chance au personnel en place de rebondir. Il n’est pas question pour lui de conclure une transaction simplement pour calmer les partisans ou pour céder à la panique.

«J’essaie de presser les boutons pour comprendre pourquoi [l’équipe ne gagne pas]. C’est important de voir ce qui se passe, mais il faut savoir pourquoi. De dire que Shea Weber nous manque, ça ne prend pas la tête à Papineau... C’est vrai que Shea nous manque, mais il est incapable de jouer au hockey en ce moment. Donc, on doit vivre avec cela. Il faut trouver une solution et ne pas pleurer sur notre sort», a-t-il affirmé, tout en qualifiant plus tard de «long shot» un possible retour à la compétition de Weber.

Nouveau contrat?

Par ailleurs, Bergevin a ouvert une porte quand une question relative à son avenir avec le Canadien lui a été posée. Celui dont le contrat vient à échéance au terme de la campagne dit vouloir demeurer en poste.

«Dans un monde idéal, oui», a-t-il déclaré.

