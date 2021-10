DAOUST (QUEVILLON), Denise



De Ste-Sophie, le 13 octobre 2021, est décédée Mme Denise Quevillon à l'âge de 85 ans, épouse de feu Gilles Daoust.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michèle (Normand Demers), Dominique (Dominique Paquin) ainsi que Chloé (Karl) et Romy, ses frères et soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 29 octobre 2021 de 10 h à 17 h à la résidence funéraire :676 BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME, QC, J7Z 4M5Les funérailles auront lieu le samedi 30 octobre 2021 à 14 h à l'église Ste-Sophie (485 rue Masson, Ste-Sophie, Qc, J5J 1R1). L'inhumation suivra au cimetière du même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital régional de St-Jérôme.Un nombre de 50 personnes autorisées avec rotation, respecter la distanciation sociale, le port du masque et la tenue d'un registre des visiteurs sont obligatoires.