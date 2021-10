COVID-19 au Brésil: des sénateurs demandent l’inculpation de Bolsonaro pour 10 crimes

BRASILIA, Brésil | Une Commission d’enquête du Sénat brésilien (CPI) a demandé l’inculpation du président Jair Bolsonaro pour au moins dix crimes, dont « crime contre l’humanité », pour sa politique durant la crise sanitaire, selon le rapport publié mercredi par plusieurs médias avant sa lecture.

• À lire aussi: Bolsonaro dit qu’il se cache pour pleurer dans les toilettes

À l’issue de six mois d’investigation, d’auditions et de révélations parfois explosives, la CPI a réclamé l’inculpation d’une soixantaine de personnes, dont plusieurs ministres ou ex-ministres et les trois fils aînés du président Bolsonaro, qui est aussi incriminé pour « prévarication » et « charlatanisme ».

À VOIR AUSSI...