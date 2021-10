COVID-19: Les hospitalisations continuent à diminuer au Québec et en Ontario

Le nombre de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 continue, lentement mais sûrement, à diminuer au Québec et en Ontario.

Du côté de la Belle Province, 458 cas et deux décès se sont ajoutés au bilan mercredi, des résultats suivant la tendance des derniers jours.

Plus encourageante, une diminution du nombre de patients hospitalisés (287, -10) en raison du SRAS-CoV-2 a été notée, y compris aux soins intensifs (72, -3).

Par ailleurs, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a vanté le fait que, malgré l’abandon de la vaccination obligatoire du personnel de la santé qui était prévu pour le 15 octobre, les derniers récalcitrants continuent à se faire vacciner.

Ainsi, du 11 au 18 octobre, le nombre de travailleurs non adéquatement vaccinés a fondu, passant de 22 446 à 19 634.

«Depuis 1 semaine, environ 1000 personnes ont reçu une première dose et 2000 personnes ont reçu une deuxième. Plus nos employés seront vaccinés, moins il y aura de diminution ou réorganisation de services», a souligné M. Dubé sur Twitter, en rappelant que le personnel de la santé non vacciné doit se faire tester régulièrement et n’a plus droit aux primes COVID.

En Ontario, à peine 304 cas et quatre décès ont été répertoriés dans les dernières 24 heures, soit le plus petit nombre depuis le début du mois d’août.

En prime, la province la plus peuplée au pays tant elle aussi à voir son nombre de patients diminuer dans ses centres hospitaliers, avec 258 patients infectés dans ses hôpitaux, dont 159 aux soins intensifs. En comparaison, le nombre de lits occupés avoisinait les 300 au début du mois.

Ailleurs au pays, la situation est demeurée plutôt stable dans les Maritimes avec six cas en Nouvelle-Écosse et neufs à Terre-Neuve. Par contre, le Nouveau-Brunswick a ajouté 69 cas et cinq décès à son bilan, particulièrement malmené avec la quatrième vague.

Le Manitoba, pour sa part, a répertorié 51 contaminations et un décès de plus mercredi.

La situation au Canada

Ontario: 595 867 cas (9823 décès)

Québec: 420 929 cas (11 455 décès)

Alberta: 316 964 cas (2988 décès)

Colombie-Britannique: 198 838 cas (2086 décès)

Saskatchewan: 74 940 cas (793 décès)

Manitoba: 62 383 cas (1235 décès)

Nouvelle-Écosse: 7166 cas (98 décès)

Nouveau-Brunswick: 5965 cas (99 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1898 cas (15 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 1712 cas (9 décès)

Yukon: 867 cas (10 décès)

Nunavut: 674 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 315 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 688 531 cas (28 615 décès)

