De 85 morts à aucun cas de COVID-19 : l’espoir renaît au CHSLD Laurendeau

Le Québec a commencé à administrer la troisième dose du vaccin contre la COVID-19 dans les CHLSD où on retrouve les aînés les plus vulnérables.

Pierre Bruneau s’est rendu, mercredi matin, au CHSLD Laurendeau, dans le nord de Montréal, où au pire de la vague meurtrière, 85 des 350 résidents sont morts du virus.

Aujourd'hui, il n'y a plus aucun cas de COVID-19 à l’intérieur de l’établissement et on espère bien que la troisième dose aura raison de la pandémie.

La zone chaude aménagée dans le CHSLD est même complètement déserte.

«Avec le soutien de nos chefs, de notre coordonnateur et de tout le monde qui a mis la main à la pâte, on a pu s’en sortir. On espère qu’on ne va pas revivre cet événement» a déclaré à TVA Nouvelles l’infirmière Marie-Adeline Nestor.

L’ajout de personnel a également aidé à passer à travers la pandémie, note une autre infirmière du CHSLD, Rozelie Lozama.

Pour la direction de l’établissement, il est clair que le travail d’équipe et les protocoles rigoureux ont fait la différence.

«On est passé au travers grâce à la vaccination. C’est grâce à la vaccination, au respect des mesures, aux précautions, au port du masque, au lavage des mains, au triage à l’entrée principale. On a mis toutes les chances de notre côté et le résultat est là», clame le gestionnaire du CHSLD Laurendeau, Mohammed Housni.

