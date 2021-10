Deux reines très en colère

Confrontation fictive entre la reine d’Écosse et sa cousine, reine d’Angleterre, la pièce Marie Stuart propose une superbe joute théâtrale entre les comédiennes Marie-Hélène Lalande et Joanie Lehoux.

Une joute intense qui met en vedette deux reines qui abordent les événements qui ont marqué leur vie.

À l’affiche jusqu’au 30 octobre, au Théâtre Périscope, la production de la compagnie Les Écornifleuses est une confrontation, bien menée, entre deux reines, qui n’a jamais eu lieu dans la réalité.

Marie Stuart et Élisabeth première, qui ont vécu au 16e siècle, ne se sont jamais rencontrées. Cette confrontation, fictive, a été imaginée par la dramaturge italienne Dacia Maraini. Et même sur scène, elles ne se rencontrent pas vraiment, même si les deux personnages sont tout le temps ensemble sur les planches.

Marie Stuart envie le pouvoir de sa lointaine cousine. Élisabeth, prise dans un carcan de valeurs et d’actions qu’on lui dicte, jalouse la féminité de Marie Stuart, qui est libre de penser et d’embrasser sa féminité. Elles sont différentes, même si elles sont unies par les liens du sang.

« Mieux vaut mourir mille fois que de se marier », lance Élisabeth, qui doit se choisir un mari, dont elle n’a pas envie.

Catholique, Marie Stuart veut s’emparer de l’Angleterre protestante dirigée par sa cousine.

Les deux reines exposent, à tour de rôle, leurs états d’âme. Il y a de la rage, de la colère et de la frustration. Des complots se préparent et des luttes de pouvoir sont en place.

Lorsque Marie-Hélène Lalande se glisse dans la peau d’Élisabeth première, Joanie Lehoux joue le rôle de sa servante « Nanny ».

Et vice-versa, lorsque Joanie Lehoux interprète Marie Stuart, Marie-Hélène Lalande devient la domestique Kennedy.

Pour passer du rôle de Kennedy à celui d’Élisabeth première, Marie-Hélène Lalande enfile des chaussures à talons hauts.

Éclairages inventifs

Mise en scène par Frédéric Dubois, Marie Stuart est un spectacle tout en intensité. Il y a des moments d’humour, sarcastiques, mais la légèreté n’est pas au rendez-vous.

Les deux comédiennes évoluent dans une espèce de pénombre sous de superbes éclairages de Caroline Ross. Des faisceaux lumineux, bien découpés, éclairent partiellement les comédiennes et des sections de décors, et rebondissent, parfois, sur des miroirs. Marie-Hélène Lalande et Joanie Lehoux offrent toutes les deux de belles performances. Elles habitent, avec justesse, les états d’âme et la rage et parfois la fragilité qui brûlent en eux. Leur jeu, sur les planches, jumelé à des éclairages inventifs, font de Marie Stuart une proposition théâtrale fort intéressante. Pour les amateurs de belles performances et, bien sûr, d’intensité.