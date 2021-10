Dominique Ducharme rebrasse ses cartes

En quête de la recette ramenant son équipe sur la voie du succès, l’instructeur-chef du Canadien de Montréal, Dominique Ducharme, a passablement modifié ses combinaisons à l’entraînement de mercredi au complexe sportif de Brossard.

Au lendemain d’un quatrième revers en autant de sortie cette saison, une dure défaite de 5 à 0 aux mains des Sharks de San Jose, le Québécois Mathieu Perreault pivotait un trio complété par Tyler Toffoli et Cole Caufield, et ce, même s’il avait été retranché de la formation pour le duel de la veille. La première unité était formée de Nick Suzuki au centre, entouré par Mike Hoffman à l’aile gauche et Brendan Gallagher à droite.

Le deuxième trio, composé de Christian Dvorak, Jonathan Drouin et Josh Anderson, est demeuré intact. Enfin, Jake Evans pivotait le quatrième aux côtés de Cédric Paquette et d’Artturi Lehkonen, tandis qu’Adam Brooks et Joel Armia ont alterné, respectivement à la place d’Evans et de Paquette.

Ducharme espère ainsi fouetter sa troupe afin qu’elle rebondisse contre Jesperi Kotkaniemi et les Hurricanes de la Caroline, jeudi soir.

Le CH est la seule équipe de la Ligue nationale sans le moindre point depuis le début de la saison.

Les trios à l’entraînement :

Hoffman-Suzuki-Gallagher

Drouin-Dvorak-Anderson

Toffoli-Perreault-Caufield

Paquette-Evans-Lehkonen

Brooks et Armia ont alterné, respectivement à la place d’Evans et de Paquette

