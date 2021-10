PARENT, Jean-Paul



Au CHSLD Ste-Catherine, le 16 octobre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Jean-Paul Parent, de Ste-Martine, époux de feu Mme Jacqueline Hébert.Il laisse dans le deuil sa fille Marie-France (Marc-André Rousseau), ses fils Gilles (Jacinthe Poirier) et Jean-Luc (Pascale Labrecque), ses petits-enfants Jessica, Nicolas, Érika, Amy-Lou et Alex, son amie de coeur Cécile Dubuc, ses belles-soeurs Cécile Hébert, Jeannine Parent, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Sa famille se recueillera dans l'intimité pour lui rendre hommage.Un remerciement spécial au personnel du CHSLD Ste-Catherine pour leur dévouement et les bons soins prodigués.22 RUE PICARD, STE-MARTINE450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.com