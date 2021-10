LAVERDURE, Claude



À Laval, le 7 novembre 2020, est décédé M. Claude Laverdure.Il laisse dans le deuil son épouse Huguette Bonin, ses enfants, Ginette (Richard Winczewski), Richard (Francine Gauthier) et Michel (Annick Tremblay), ses 4 petits-enfants, 3 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le jeudi 28 octobre 2021 à compter de 14 heures et la cérémonie religieuse aura lieu à 16 heures.