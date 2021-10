Un Québec plus prospère, plus vert. Enfin !

François Legault voit vert et électrique, c’est la plus belle nouvelle économique et environnementale des dernières années. C’est une félicité absolue.

Québec veut sauter de pied ferme vers une économie verte et vers l’électrification des transports. Alors que nous avons une réserve inépuisable d’énergie renouvelable grâce à notre hydroélectricité qui émet zéro GES, on se réjouit d’être enfin ambitieux !

Pour cause, la balance commerciale négative du Québec est principalement liée à l’importation de pétrole, alors que plus de 50 % des émissions de gaz à effet de serre du Québec sont liées à la pollution du secteur des transports. On a le potentiel de se sortir de cette dépendance pétrolière, profitons-en.

Notons que Pauline Marois avait lancé un grand chantier électrique en 2013 avec Daniel Breton ; dossier qui a perdu de l’envergure dans les années Couillard et les suivantes, malheureusement. On a perdu presque 10 ans.

Ambitions vertes et économiques

Nous revoici sur les rails. C’est excitant d’un point de vue d’innovation et de création de richesse, car nous sommes mondialement en train de vivre une révolution planétaire à la fois des transports et de l’énergie. C’est la fin de la voiture au pétrole, il est plus que temps que nous réalisions notre avantage comparatif mondial.

Les ambitions du premier ministre de créer au Québec un pôle mondial de transport électrique, autobus, camion, train, avion, ainsi qu’un pôle mondial pour la filière batterie sont donc totalement justes et clairvoyantes.

Des mesures immédiates

Et en attendant, il n’y a clairement pas assez de propriétaires de voitures électriques au Québec. Il y a un manque important de bornes de recharge publiques à Montréal, où vivent près de 2 millions de personnes, et à quand une flotte de véhicules 100 % électriques pour les municipalités et le gouvernement ?

Le Québec doit rejoindre la Norvège, qui trône loin et seule en tête des pays qui ont réellement entrepris le virage électrique ; nous en sommes capables.