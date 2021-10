Furieux, des Lavallois réclament de l'eau potable

Plutôt inhabituel de voir ça, dans un contexte d’élection municipale. Un groupe de citoyens du quartier Saint-François à Laval, dans le secteur de la Montée Masson, ont convoqué mercredi midi les principaux candidats à la mairie pour venir débattre d’enjeux locaux.

Loin du décor drapé, avec des écrans géants, podium, lutrin, etc., le débat aux allures d’assemblée paroissiale s’est tenu dans un atelier mécanique, et la scène sur laquelle on avait réuni les candidats avait été fabriquée à l’aide de contreplaqué.

Au cœur des préoccupations des gens présents, ce sont les problèmes d’eau potable dans le quartier qui affecte les citoyens qui possèdent des puits artésiens.

«On a des vapeurs de gaz qui s’échappent de là. Si vous voulez, la champlure, je l’ouvre et en 10 minutes vous allez me supplier de la fermer. Pis nous autres, on est pris avec ce problème depuis bien des années!», s’est indigné un citoyen d’un ton colérique.

«Notre problème, êtes-vous capables de le régler? Je parle au nom de tout le monde sur la Montée Masson... on est écoeuré de ne pas avoir d’eau potable!»

Les citoyens, plus d’une cinquantaine sur place, ont réussi leur pari puisque les formations politiques étaient toutes représentées. Éric Morasse, conseiller municipal du quartier Saint-François représente le candidat Stéphane Boyer qui veut succéder à Marc Demers.

Aussi présents, Sophie Trottier, candidate à la mairie pour Action Laval

Michel Poissant, candidat à la mairie pour Laval Citoyens, Michel Trottier, candidat à la mairie du Parti Laval et Pierre Anthian , candidat à la mairie du parti Ma Ville maintenant.

Les Lavallois de ce secteur disent ne pas consommer l’eau et réclament un branchement au service d’aqueduc de la Ville.

«Il n’y a aucun moyen de consommer cette eau-là, a expliqué un citoyen à TVA Nouvelles. C’est étrange, parce qu’on est à Laval. Pas en région.»