Laver un masque chirurgical, encore mieux qu’un masque en tissu

Des masques de procédures se retrouvent parmi les débris qu’on retrouve maintenant un peu partout dans les villes. Or, ces masques jetés pourraient encore être efficace, révèle une équipe de chercheurs français.

«Ces masques sont en matières plastiques, en polypropylène, et nous avons démontré que nous pouvions les laver jusqu’à 10 fois sans perdre d’efficacité de respirabilité ou de qualité de filtration», a expliqué Jean-Pierre Alcaraz, ingénieur d'études au laboratoire TIMC à l’Université de Grenoble Alpes, au micro de Richard Martineau sur QUB radio.

La procédure pour le lavage est plutôt simple: il suffit de laver les masques à la machine ou à la main, précise l’ingénieur. Pour réduire les risques, il aussi préférable de privilégier le masque de procédure.

«Ce qu’on a démontré, c’est que ces masques en tissus sont moins performants que des masques chirurgicaux, ils filtrent à 90 %. Ils sont plus sûrs et ils protègent mieux, cinq fois mieux. Quand on n’a pas de masque pendant six minutes, on émet autant de particule qu’avec un masque chirurgical en cinq heures et qu’un masque en tissus en une heure », a ajouté M. Alcaraz.

Même en étant lavés puis stérilisés, les masques pourraient même être portées par une autre personne. Il faudrait cependant tester à plus large échelle cette pratique avant de l’appliquer à grande échelle.

Ces recommandations ne s’appliquent toutefois pas pour les masques N95.

