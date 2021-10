Le CF Montréal arrache un point à Orlando

Le CF Montréal a amassé un point dans un troisième match consécutif, mercredi soir, face au Orlando City SC, quittant la Floride avec un match nul de 1 à 1.

Avec 42 points, dont cinq au cours des trois dernières rencontres, les hommes de Wilfried Nancy se sont installés au sixième rang de l’Association de l’Est de la Major League Soccer (MLS).

Montréal est une fois de plus revenu de l’arrière pour arracher un précieux point. La formation québécoise a baissé sa garde en toute fin de première mi-temps en laissant Christopher Mueller ouvrir la marque sur une longue passe transversale de Ruan.

Djordje Mihailovic a tout récemment devancé Ignacio Piatti dans l’histoire de la franchise pour le nombre de passes décisives en une saison. L’Américain a poursuivi sur sa lancée en amassant sa 15e sur un coup de pied de coin.

Le défenseur Rudy Camacho était bien positionné pour récupérer de la tête l’offrande de Mihailovic à la 51e minute, créant du même coup l’égalité.

L’arrière français s’est démarqué d’une tout autre façon en sauvant un but certain à la 76e minute. Alors que James Pantemis avait trébuché et qu’un attaquant d’Orlando s’apprêtait à armer une frappe dans une cage déserte, Camacho s’est courageusement placé devant le tir.

Il reste quatre matchs à disputer au CF Montréal en MLS cette saison. Le prochain défi des hommes de Wilfried Nancy sera samedi, face au Toronto FC, au BMO Field.