Legault souhaite prochainement la fin de la majorité des mesures sanitaires

Le premier ministre François Legault croit que la grande majorité des mesures sanitaires disparaîtront dès le début de l’année 2022, au même moment que la levée de l’urgence sanitaire.

Québec «tourne la page sur le pire de la pandémie», a dit M. Legault lors d’une mêlée de presse ce matin. Il réitère la fin de l’urgence sanitaire dès que les enfants de 5 à 11 ans seront vaccinés, ce qui devrait permettre aux Québécois de retrouver, en bonne partie, une vie normale.

«Ça veut dire la fin de la majorité des mesures», a affirmé le premier ministre. « Mais, c’est possible qu’il faille garder certaines consignes. Si c’est le cas, on ferait ça par projet de loi (...) On n’aura pas besoin de faire adopter chaque semaine le décret d’urgence sanitaire. »

Pour l’instant les cibles de vaccination à atteindre chez les 5 à 11 ans ne sont pas connues, tout comme les règles sanitaires qui pourraient être retirées une fois que la fin de l'urgence sera officialisée.

« Actuellement, on a besoin de l’état d’urgence sanitaire pour garder des mesures, comme utiliser « Je contribue » pour faire entrer de nouveaux employés, imposer le masque. Là, il faudra regarder ce qu’on a le droit de faire, qu’est-ce qu’on a besoin de faire une fois que les enfants de 5 à 11 ans seront vaccinés. »

Plusieurs mois encore

De son côté, le ministre de la Santé Christian Dubé a été plus prudent, indiquant que les mesures de santé publique seront présentes encore plusieurs mois, malgré la fin de l’urgence sanitaire.

« On a des semaines, voire des mois devant nous pour se préparer en raison du délai de la vaccination des 5-11 ans », a-t-il, « Je pense que c'est très clair que la fin de l'urgence sanitaire, par contre, ne veut pas dire la fin des mesures sanitaires. »

D’ailleurs, le gouvernement a demandé au directeur de la Santé publique, Horacio Arruda, de préparer un plan de sortie de crise afin d’informer la population.

