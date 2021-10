Les 65 ans et plus devraient tous recevoir une 3e dose rapidement, dit le Dr Weiss

Bien que la vaccination contre la COVID-19 réduise considérablement les risques d’être hospitalisé, le respect des mesures sanitaires et le port du masque de la bonne façon demeurent essentiels pour se protéger contre la maladie.

«Des fois, on devient un peu complaisant en étant doublement vacciné. Il ne faut pas laisser tomber les mesures, la distanciation, le port du masque... Surtout quand on est à l’intérieur!», a lancé le microbiologiste-infectiologue Karl Weiss en entrevue à Mario Dumont, mercredi.

Cet avertissement du Dr Weiss arrive au moment où l’on apprend l’histoire de cet homme de 73 ans, doublement vacciné, mort de la COVID-19 après avoir été infecté chez lui par un employé d’une compagnie de chauffage.

L’employé qui est resté 45 minutes à son domicile portait son masque sous le nez, rendant ainsi la mesure complètement inutile.

«Il faut exiger que les gens qui viennent chez soi se comportent adéquatement, a insisté Dr Weiss. On voit souvent des gens porter le masque sous le nez ou le menton, ce qui ne donne absolument rien! Vous pouvez propager le virus avec le masque sous le nez. S’il y a du virus dans vos voies respiratoires, vous allez pouvoir l’envoyer en plus grande quantité dans l’environnement.»

Une 3e dose rapidement

Par ailleurs, avec l’arrivée de l’automne, mais surtout de la saison des virus respiratoires, le microbiologiste et infectiologue prône une troisième vaccination des ainés, pour éviter que le virus se répande parmi eux.

«Il va falloir accélérer la cadence de vaccination d’une troisième dose. Il faudrait vacciner tout le monde en haut de 65 ans avec une 3e dose le plus vite possible, surtout si ça fait six mois que vous avez reçu votre deuxième dose», juge-t-il.

