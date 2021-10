Les exportations en nette hausse au Québec

Les exportations du Québec ont connu une grande augmentation en août dernier, mais sans permettre de rattraper la hausse fulgurante des importations depuis le début de l’année.

Selon les données dévoilées par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) mercredi, les exportations internationales de la Belle Province désaisonnalisées, en dollars constants, se sont accrues de 9,2 % en août par rapport à juillet.

Cette hausse de la valeur des exportations québécoises s’explique avant tout par les exportations d’aéronefs (+85,2 %), de minerai de fer (+29,4 %) et de cuivre (+ 74,1 %), a souligné l’ISQ, tout en précisant que les importations de cuivre ont aussi presque triplé.

En parallèle, les importations ont, elles, crû de 0,6 % entre juillet et août, particulièrement en raison du pétrole. En effet, le Québec a pratiquement doublé ses valeurs d’importation de brut d’un mois à l’autre.

Des baisses ont cependant été enregistrées pour les importations de matériel médical, de camions et VUS et de certains métaux, dont l’or, le platine et l’aluminium.

Cette amélioration fait en sorte que le Québec enregistre une hausse de 4,2 % de la valeur de ses exportations depuis le début de l’année, par rapport à la même période en 2020.

Par contre, la hausse ne parvient pas à rattraper celle des importations, la valeur des marchandises internationales arrivant au Québec étant en hausse de 14,7 % sur les huit premiers mois de 2021, par rapport à la même période en 2020.