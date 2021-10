Longue traversée du désert pour les Broncos

Pendant des décennies, les Broncos ont représenté l’un des standards d’excellence dans la NFL. Depuis leur dernière conquête du Super Bowl, en 2015, ils traversent pourtant une période de sécheresse qui s’étire. Voilà que les espoirs élevés du début de saison semblent un lointain souvenir.

Les Broncos, après trois victoires de suite en lever de rideau contre des équipes faibles, viennent d’encaisser trois revers pour ramener les choses dans une plus juste perspective. En action demain soir à Cleveland face aux Browns complètement décimés, ils doivent impérativement freiner leur glissade.

Ce que les Broncos vivent est totalement inhabituel. De 1983 à 2016, cette équipe n’a connu que cinq saisons perdantes. Jamais ils n’avaient joué pour moins de ,500 deux saisons de suite depuis les campagnes de 1971 et 1972.

Les fidèles partisans de Denver, gâtés au fil du temps, viennent de vivre cinq exclusions consécutives des séries, dont quatre saisons perdantes. L’équipe qui se targue d’avoir rempli son stade au maximum de sa capacité depuis les années 1970 pourrait voir cette série prendre fin abruptement.

Dimanche, dans la performance gênante face aux Raiders, les partisans sont partis par milliers avant même la fin du troisième quart. Il y a de quoi, sachant que les Broncos présentent un dossier de 3-8 à leurs 11 derniers matchs dans leur forteresse, jadis impénétrable.

Pas si loin du but

Dans ce contexte, peut-être que l’air frais de Cleveland fera le plus grand bien, qui sait ? Chose certaine, les Broncos misent sur un alignement qui devrait leur permettre d’être compétitifs, mais l’éternelle question épineuse des quarts-arrière continue de les hanter.

Il fallait être naïf pour croire que Teddy Bridgewater serait la solution. Bridgewater est efficace quand tout autour de lui est rodé au quart de tour. Si des joueurs autour de lui tombent au combat et que la défensive n’accomplit pas le boulot attendu, il ne sera jamais le type de joueur qui élèvera les autres autour de lui.

Depuis que John Elway a eu la main heureuse en faisant la cour à Peyton Manning, il y a eu Trevor Siemian, Case Keenum, Joe Flacco, Drew Lock...

Au moins, avec Luck, il y avait un véritable projet de développement. Or, s’il n’a pas su démontrer aux Broncos au camp d’entraînement qu’il pouvait amener plus de potentiel que Bridgewater, un quart-arrière limité, il semble que ce soit peine perdue.

Le pilote Vic Fangio ne survivra pas à cette saison si les Broncos ne passent pas en séries. Et encore là, le problème de quart-arrière ne sera pas réglé.

Est-ce que les Broncos seront assez attractifs pour Aaron Rodgers s’il décide de quitter les Packers l’hiver prochain ? Ce sera le dossier le plus chaud à suivre.

Duel du Jeudi

Les forces en présence

Broncos de Denver

Teddy Bridgewater | quart-arrière | 10 T, 4 INT, 1514 verges

Melvin Gordon III | porteur de ballon | 2 T, 332 verges

Courtland Sutton | receveur | 2 T, 471 verges

Browns de Cleveland

Baker Mayfield | quart-arrière | 6 T, 3 INT, 1474 verges

D’Ernest Johnson | porteur de ballon | 0 T, 11 verges

Odell Beckham Jr. | receveur | 0 T, 203 verges

Joueur à surveiller

Demetric Felton | Porteur, Browns

Photo AFP

Pourquoi surveiller ce porteur recrue, choix de cinquième ronde ? Parce que les Browns devront jouer sans Nick Chubb et Kareem Hunt. Ce dernier sera sur la touche pour quatre à six semaines. Felton, qui n’a toujours pas obtenu de portée cette saison, est surtout utilisé en situation de passe, lui qui compte neuf réceptions pour 90 verges et un touché. Il partagera le boulot avec D’Ernest Johnson dans le champ-arrière.

MA PRÉDICTION

Broncos: 20 | Browns: 17

1. Cardinals de l’Arizona 6-0

Semaine dernière : 2

Les Cardinals sont toujours la seule équipe invaincue et ils ont inscrit au moins 30 points dans cinq de leurs six matchs. Ils l’ont fait dimanche sans leur pilote Kliff Kingsbury, leur centre Rodney Hudson et leur secondeur Chandler Jones. Malgré tout, ils ont pilé dans la face des Browns.

2. Buccaneers de Tampa Bay 5-1

Semaine dernière : 3

Les Buccaneers n’ont pas été éclatants face aux Eagles, mais ont fait le travail en bout de ligne. Le porteur Leonard Fournette, sans faire trop de bruit, connaît une grosse saison et son impact dans le jeu aérien est de plus en plus important. Autre perte dans la tertiaire que celle de Richard Sherman.

3. Packers de Green Bay 5-1

Semaine dernière : 4

Les Packers devraient implorer la ligue de jouer quatre matchs par saison face aux Bears. Dans leur séquence de cinq victoires face aux Ours, Aaron Rodgers a lancé 12 passes de touchés. Ils sont 13-1 depuis l’arrivée de Matt LaFleur en 2019 face aux équipes de la division Nord, qu’ils remporteront encore.

4. Ravens de Baltimore 5-1

Semaine dernière : 7

Maintenant que les Ravens ont malmené les Chargers, pas le choix de les considérer comme équipe qui peut potentiellement tout rafler dans la conférence américaine. Un autre test important les attend dimanche prochain face aux coriaces Bengals. Cette division est toujours aussi brutale.

5. Rams de Los Angeles 5-1

Semaine dernière : 5

Certains diront qu’il ne s’agissait que des Giants, mais les Rams ont dominé comme ils devaient le faire. La défensive a provoqué quatre revirements, un sommet pour cette unité cette saison. Trois de ces revirements se sont soldés ensuite en touchés offensifs.

6. Bills de Buffalo 4-2

Semaine dernière : 1

Encore une fois, les Bills n’ont inscrit que deux touchés en cinq occasions dans la zone payante. Voilà un thème récurrent et le match face aux Titans s’est joué davantage là que sur le fameux quatrième essai. Aucun doute que les Bills reviendront en force après leur congé.

7. Cowboys de Dallas 5-1

Semaine dernière : 8

Dak Prescott a obtenu 445 verges de gains face aux Patriots. C’est le plus haut total jamais enregistré contre Bill Belichick depuis qu’il est l’entraîneur-chef des Patriots. Le quart-arrière des Cowboys joue du grand football après une blessure dévastatrice en 2020.

8. Titans du Tennessee 4-2

Semaine dernière : 10

Si Derrick Henry n’est pas inclus dans la discussion pour le titre de joueur le plus utile, il ne le sera jamais. Il a martyrisé les Bills avec 143 verges et trois touchés. À ses cinq derniers matchs, il compte 725 verges et 10 touchés. Combien de porteurs de son gabarit sont aussi rapides ?

9. Chargers de Los Angeles 4-2

Semaine dernière : 6

La défensive contre la course a encore été le talon d’Achille de l’équipe et pour une rare fois, l’attaque ne s’est pas présentée. En 11 possessions, Justin Herbert et sa bande ont franchi le milieu du terrain à seulement quatre reprises. Les Chargers vont rebondir rapidement.

10. Chiefs de Kansas City 3-3

Semaine dernière : 12

Les Chiefs ont rappelé à quel point ils sont dangereux à l’attaque et leur défensive a connu un match productif. Toutefois, trois revirements à l’attaque ont porté le compte à 14 cette saison. C’est le pire total après six matchs pour une équipe d’Andy Reid depuis les Eagles de 2012.

11. Bengals de Cincinnati 4-2

Semaine dernière : 13

Les Bengals en séries, vous y croyez ? C’est loin d’être un projet farfelu à la lumière de leurs résultats. Ils luttent face aux meilleurs et peuvent écraser les équipes du sous-sol, comme ils l’ont fait avec les Lions. Joe Burrow, à sa deuxième année, est en voie de lancer 39 passes de touchés.

12. Saints de la Nouvelle-Orléans 3-2

Semaine dernière : 11

Les Saints profitaient d’une semaine de répit qui est tombée au parfait moment. Des partants comme le receveur Michael Thomas, le bloqueur Terron Armstead, le centre Erik McCoy et l’ailier défensif Marcus Davenport pourraient réintégrer l’alignement.

14. Browns de Cleveland 33

Semaine dernière : 9

La défaite face aux Cardinals a fait très mal. Les Browns se retrouvent avec une fiche de ,500, ils sont privés de leurs deux redoutables porteurs, Baker Mayfield a aggravé sa blessure à l’épaule et l’épatant secondeur recrue Jeremiah Owusu-Koramoah est aussi blessé.

15. 49ers de San Francisco 2-3

Semaine dernière : 14

Étrange début de saison que celui des Niners, qui viennent de vivre leur semaine de congé. Chacun de leurs cinq matchs a été décidé par des écarts de huit points ou moins. Ils pourraient aussi bien être 5-0 que 0-5. Mais on semble loin de la version dominante de 2019.

13. Raiders de Las Vegas 4-2

Semaine dernière : 15

Derek Carr a dépassé la barre des 300 verges dans un quatrième match cette saison. Le dernier pivot des Raiders à pouvoir en dire autant après six matchs avait été Rich Gannon, en 2002. La défensive n’a pas été en reste face aux Broncos en provoquant quatre revirements.

16. Steelers de Pittsburgh 3-3

Semaine dernière : 20

On reconnaît les grands joueurs à leur impact dans les grands moments. Chez les Steelers, ce grand joueur est le secondeur TJ Watt. En prolongation face aux Seahawks, il a été chercher la victoire avec deux gros sacs, dont le dernier qui a mené au botté victorieux.

17. Vikings du Minnesota 3-3

Semaine dernière : 23

Le bloqueur Christian Darrisaw, choix de première ronde au dernier repêchage, a enfin joué son premier match. Son impact ? Kirk Cousins a eu de la pression sur seulement quatre de ses 49 tentatives de passes. S’il peut former un tandem de feu avec Brian O’Neil, les Mauves seront heureux.

18. Panthers de la Caroline 3-3

Semaine dernière : 16

Sam Darnold a été brillant sur une poussée de 96 verges en fin de match face aux Vikings. Sinon, dans la défaite en surtemps, il a été atroce avec deux autres revirements. L’absence du porteur Christian McCaffrey, qui se prolongera pour au moins deux matchs, lui nuit.

19. Bears de Chicago 2-4

Semaine dernière : 17

Les Bears ont perdu 45 de leurs 60 dernières confrontations contre les Packers. Prenez un instant pour y penser et ne cherchez pas pourquoi les titres de division sont si rares à Chicago depuis 30 ans. Il y a de l’espoir avec les Bears, mais sans doute pas cette saison.

20. Patriots de la Nouvelle-Angleterre 2-4

Semaine dernière : 18

Les Patriots sont compétitifs, mais n’ont vaincu que les Texans et les Jets. Mac Jones continue de progresser, mais pour l’instant, c’est l’apprentissage. Bill Belichick a été conservateur face aux Cowboys en dégageant dans quatre situations de quatrième essai et 4 verges ou moins à faire.

21. Colts d’Indianapolis 2-4

Semaine dernière : 26

Tout n’est pas perdu pour les Colts. Quatre de leurs cinq prochains rivaux présentent des fiches perdantes. Il serait temps que Frank Reich donne davantage le ballon à Jonathan Taylor. Il a touché au ballon 20 fois dans un match seulement une fois, à la semaine 1.

22. Seahawks de Seattle 2-4

Semaine dernière : 19

Sans Russell Wilson, face à une défensive de qualité, les Seahawks ont démontré qu’ils peuvent être efficaces... mais qu’il sera difficile de gagner. Geno Smith a été correct, mais les longs jeux qui caractérisent l’attaque des Seahawks semblent à peu près disparus.

23. Broncos de Denver 3-3

Semaine dernière : 21

Teddy Bridgewater a été intercepté trois fois et la défensive des Broncos a connu des ratés. Face aux Raiders qui nageaient en pleine controverse, c’est inexplicable. De plus, d’autres partants ont dû quitter le match en raison de blessures, dont le bloqueur Garrett Bolles.

24. Eagles de Philadelphie 2-4

Semaine dernière : 22

Les Eagles et leurs partisans peuvent bien blâmer la pénalité de fin de match pour avoir provoqué, mais la réalité est que leur attaque aérienne n’a généré que 115 verges contre la tertiaire criblée de blessures des Bucs et seulement 12 passes ont été complétées.

25. Équipe de Washington 2-4

Semaine dernière : 24

Pour une fois, la défensive de Washington a joué avec aplomb en début de rencontre. Elle a forcé trois revirements en première demie, mais cet effort s’est traduit en une toute petite avance de 13 à 10 à la demie. Avance qui s’est évaporée par la suite. Manque flagrant d’opportunisme !

26. Falcons d’Atlanta 2-3

Semaine dernière : 25

Les Falcons ne sont certainement pas une puissance, mais la venue de l’entraîneur Arthur Smith est positive jusqu’ici malgré la fiche. Depuis la semaine 2, l’attaque a inscrit un touché dans 78,3 % de ses tentatives dans la zone payante, ce qui lui vaut le quatrième rang.

27. Giants de New York 1-5

Semaine dernière : 27

C’est le comble de l’ironie ! La journée où les Giants rendaient hommage à leur édition championne du Super Bowl de 2011, la cuvée actuelle a joué comme une équipe d’expansion face aux Rams. Oui, il y a des blessures, mais la tenue des Giants de 2021 est pathétique.

28. Jaguars de Jacksonville 1-5

Semaine dernière : 32

Les Jaguars ont enfin mis fin à leur séquence de 20 revers. C’est une première victoire pour Trevor Lawrence et Urban Meyer. Cette fois, monsieur le coach a repris l’avion avec son équipe, plutôt que d’aller se faire remarquer dans un pub londonien. Il a été audacieux en fin de match.

29. Dolphins de Miami 1-5

Semaine dernière : 28

À son retour au jeu, Tua Tagovailoa n’a pas mal joué, mais il a été 0 en 5 sur les passes en profondeur, un problème qui continue de l’affecter. L’équipe continue de s’enliser et pour la deuxième fois cette saison, elle a échappé une avance d’au moins 10 points.

30. Jets de New York 1-4

Semaine dernière : 29

Les Jets reviennent de congé et souhaitons pour le jeune quart Zach Wilson qu’il se soit quelque peu libéré l’esprit parce qu’il revient contre les Patriots, quatrième meilleure défensive contre la passe du circuit. Suivront ensuite les Bengals, pas piqués des vers non plus.

31. Texans de Houston 1-5

Semaine dernière : 31

Les Texans sont particulièrement mauvais sur la route, eux qui sont 0-3 cette saison loin de Houston et qui n’ont pas inscrit de touché à l’étranger depuis la semaine 2. Mais bon, que les Texans jouent à Houston, au Sri Lanka ou à Saint-Raymond, ce serait pénible.

32. Lions de Detroit 0-6

Semaine dernière : 30

À leurs quatre derniers matchs, les Lions n’ont pas été en mesure d’inscrire un touché en première demie. Des voix s’élèvent contre Jared Goff, mais les Lions n’ont pas d’options. Tim Boyle ? David Blough ? Rien n’y changera. Il faut plutôt encaisser les coups et saigner en silence.

