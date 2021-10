Méchante facture à venir

J’ai vraiment hâte de voir à combien va s’élever la facture de la panoplie de nouvelles mesures que le premier ministre François Legault a dévoilées hier lors de son discours d’ouverture.

C’est lors de la mise à jour économique de novembre que le ministre Eric Girard nous le dévoilera. Ça devrait coûter une méchante beurrée !

Mais comme on est rendu à moins de 12 mois des prochaines élections provinciales, il faut s’attendre à ce que le « gros » de la facture des nouvelles mesures caquistes soit refilé dans les exercices financiers d’un éventuel second mandat François Legault. S’il est évidemment réélu.

Chose certaine, le train de mesures à saveur électorale que veut mettre en place François Legault vise de toute évidence à nous permettre de devenir de plus en plus « Maîtres chez nous ». À tel point que je me suis dit : coudonc ! un pas de plus, et il va nous annoncer qu’il vise la « séparation » du Québec.

En santé

Je vous résume le vaste chantier nationaliste que François Legault veut mettre immédiatement de l’avant.

Une fois l’état d’urgence sanitaire levé après la vaccination des enfants de 5 à 12 ans, le gouvernement caquiste va procéder à une « vaste décentralisation » du réseau de la santé vers les régions et sous-régions de la province.

De plus, comme le système de santé actuel est dysfonctionnel en raison du fait que 40 % des employés travaillent à temps partiel, il faut, selon le premier ministre, améliorer à tout prix les conditions de travail des employés de la santé en mettant en place une nouvelle organisation du travail plus humaine et plus performante.

Parenthèse : Legault commence à en avoir ras le bol des négociations qui s’étirent avec les médecins... « S’il le faut, dit-il, on ne va pas hésiter à imposer une conclusion. »

Cybersécurité, services de garde

Autre chantier important pour François Legault, c’est celui sur les données et l’utilisation des technologies numériques dans différents secteurs gouvernementaux. Il propose de créer un ministère de la Cybersécurité et du Numérique.

Du côté des services de garde, il va investir massivement dans une grande offensive visant à créer 37 000 places additionnelles dans les services de garde publics. Et aux parents qui utilisent des services de garde non subventionnés, il leur offrira un crédit d’impôt bonifié.

Pénurie de main-d’œuvre

Au nombre des solutions pour réduire la pénurie de main-d’œuvre, le gouvernement Legault effectuera des investissements supplémentaires en vue de modifier de fond en comble la formation professionnelle.

Legault va également lancer un programme visant à rajouter sur le marché du travail 100 000 travailleurs qualifiés dans trois secteurs qualifiés de névralgiques, soit la construction, les technologies de l’information et le génie.

Un blitz sera également fait auprès des personnes âgées de 60 à 69 ans afin qu’elles restent actives sur le marché du travail.

En réponse au milieu des affaires qui fait pression sur le gouvernement pour accueillir davantage d’immigrants, Legault réplique que la solution à la pénurie de main-d’œuvre ne passera pas par une hausse marquée de l’immigration. « La survie du français », dit-il, exige une autre approche que le modèle d’immigration du Canada anglais.

Comme autre pas vers le « Maîtres chez nous », le gouvernement Legault investira dans les entreprises visant à faire du Québec un pôle mondial dans le transport électrique (auto, autobus, avion) et dans la filière des batteries et de l’hydrogène vert.

Il souhaite que le Québec accueille un plus grand nombre de grandes entreprises, lesquelles offrent de meilleurs salaires et conditions à leurs employés.

Le « cadeau » de 2,3 milliards $

En guise d’introduction, lors de son discours d’hier, François Legault a tenu à rappeler que son gouvernement nous avait retourné dans les poches 2,3 milliards de dollars par année par l’entremise de diverses mesures (réduction de taxe scolaire, crédits d’impôt, déductions, etc.).

Merci.

J’aimerais pour ma part rappeler que durant le mandat de quatre ans de son gouvernement, il viendra chercher dans nos poches 10,5 milliards de dollars de plus en impôt des particuliers, cotisations pour les services de santé, taxes à la consommation, droits et permis, et contributions au Fonds des générations.