«On a complètement changé de système» - Marc-Édouard Vlasic

Les Sharks de San Jose ont complètement changé leur système et c'est ce qui devrait leur permettre d'obtenir du succès cette saison.

Marc-Édouard Vlasic a fait cette révélation, lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mercredi.

«On a eu un meilleur camp d'entraînement que lors des dernières années. Je savais qu'avec notre façon de jouer, pour commencer la saison, ça nous donnait la chance de gagner. On a complètement changé de système. On se base sur un système où tout le monde est à contribution. Ce n'est pas un ou deux joueurs qui vont faire gagner les Sharks, comme par le passé. Pour battre les équipes, cette année, ça va nous prendre tout le monde.»

Même si la formation de San Jose n'a disputé que deux matchs, Vlasic n'a aucun doute que son équipe a apporté les ajustements nécessaires pour avoir une bonne saison.

«Après deux ans où on ne fait pas les séries, c'est inacceptable à San Jose. On a plusieurs nouveaux jeunes qui arrivent et ça fait un bon mélange avec les vétérans. Il y a vraiment une chimie qui vient de s'installer. C'est juste deux matchs, mais on s'en va dans la bonne direction.»

L'ancien des Remparts de Québec était bien heureux de revenir au Québec, mardi, et de disputer un match au Centre Bell.

«Ça fait toujours du bien de revenir ici et de jouer à Montréal. On ne vient pas assez souvent! Mais surtout de gagner à Montréal, c'est encore plus amusant. On a eu le début de match qu'on voulait. On a réussi à calmer l'atmosphère dès le départ. Le début et le reste du match ont bien été de notre côté.»

En ce qui concerne le dossier d'Evander Kane, le défenseur a confiance que les dirigeants des Sharks vont prendre la bonne décision.

«C'est une situation délicate. Il lui reste des choses personnelles à régler de son côté. Il a une suspension de 21 matchs et, à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre, l'organisation des Sharks va devoir prendre une décision pour le reste de sa carrière. Ce n'est pas la décision des joueurs, mais on va accepter ce que l'organisation va décider. C'est une situation triste pour lui et sa famille.»

Voyez l'entrevue de Marc-Édouard Vlasic dans la vidéo ci-dessus.