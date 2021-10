La nouvelle m’a frappé de plein fouet. Cancer du poumon pour Mike Bossy. Ben voyons donc.

Encore cet été, Lady Ju l’a reconnu sur la plage de l’hôtel Entourage à Lac-Beauport. La démarche, la chevelure, le sourire.

Et la gentillesse, cette gentillesse qui lui permet de faire avaler les critiques les plus acides sans qu’on lui en veuille ou qu’on soit blessé.

Mike était en vacances. Quelques jours de repos après d’interminables séries de la Coupe Stanley et une saison qui reprendrait vite.

Évidemment qu’on a jasé hockey. Jasé Canadien. Et un peu de la vie.

Jeune buveur de lait

Me semble que j’ai toujours connu Mike Bossy.

Quand il est arrivé avec les Islanders, je couvrais le Canadien. Et chaque voyage à Long Island permettait d’écrire un nouveau chapitre de sa carrière.

Avec lui, on prenait le temps de prendre des nouvelles de sa Lucie.

Mike a été courageux dans sa dénonciation de la violence dans le hockey. Tellement que lui et Bryan Trottier ont fini par se faire traiter de buveurs de lait.

S’en foutait le Mike. Hé ! Un de ses coachs avait été Johnny Rougeau. La lutte ne lui faisait pas peur. Amenez-en du lait, si ça peut vous faire plaisir, mais il ne changeait pas d’idée. Les bagarres étaient et sont niaiseuses.

Le temps ou jamais

Mike Bossy se bat aujourd’hui contre un sacrament de cancer. On me l’a dit, on le lui a dit. C’est un combat féroce. Flower se bat justement...

Pas grand-chose à ajouter. Les mots sont toujours de trop quand on affronte le cancer.

Juste à lui dire qu’on l’aime. C’est le temps ou jamais.

On t’aime Mike Bossy...