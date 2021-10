Projet Montréal s’engage à maintenir la hausse des taxes au niveau de l’inflation

La cheffe de Projet Montréal et candidate à sa propre réélection à la mairie de Montréal, Valérie Plante, s’est engagée mardi à maintenir la hausse des taxes foncières au niveau de l’inflation. Elle a présenté ses mesures pour rendre la fiscalité de la métropole plus «équitable».

«Ce qu'on veut, c'est que les contribuables paient leur juste part à Montréal, et qu'on donne une bouffée d'air frais aux familles et à la classe moyenne, pour les aider à s’installer à Montréal et à y rester», a promis Mme Plante.

Celle-ci s’engage également à mettre en place d’un programme de report d’impôts fonciers pour les propriétaires à faible revenus et les aînés, ce qui leur permettrait de reporter une partie de leur compte de taxes au moment de la vente de leur propriété.

Mme Plante souhaite aussi travailler avec le gouvernement provincial afin créer une taxe sur les investissements immobiliers étrangers, pour limiter la spéculation, et d’implanter un taux différencié de droits de mutation en fonction de la durée de propriété pour décourager les «flips».

