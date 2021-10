Quand l’alcool ruine ta vie

Depuis deux ans, nous avons pu échanger, vous et moi, quelques messages à propos du TSAF (Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale) et vous en avez fait état dans votre Courrier. Depuis l’automne dernier, j’ai pu parler à quelques familles dont un ou des enfants sont atteints du TSAF. J’en ai recueilli des témoignages bouleversants. Je vous en partage un en primeur, qui paraîtra dans notre deuxième bulletin. Notez que le nom utilisé est fictif.

« C’est d’la marde de vivre avec ça ». Voilà le cri du cœur que Martin, 23 ans, a lancé lorsqu’on lui a demandé ce qu’il souhaitait partager avec le grand public sur le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale dont il est affecté. Sans le support et l’implication de sa famille adoptive, son parcours ardu l’aurait été encore plus.

« Quand je suis en train de faire quelque chose, je le fais à ma façon. Si quelqu’un me pousse ou me tasse, ça ne respecte pas ma manière de faire, et ça perturbe toute mon organisation. Une personne comme moi a besoin d’une routine et de ne pas y déroger. Et ça, trop peu de gens le savent. »

« Je dois évoluer dans un milieu qui connaît mon problème et qui sait comment m’aborder pour que je me sente à l’aise. Quand je travaille ou que je conduis, ça me prend absolument de la musique, parce que sinon je n’arrive pas à me concentrer. J’ai une facilité d’apprentissage à travers la musique à cause du rythme. »

« La pandémie a stoppé le développement de ma socialisation, un élément important de mon évolution. Si je rencontrais ma mère biologique, je lui dirais que je lui pardonne parce que le TSAF n’était pas connu au Québec il y a 23 ans. Malheureusement, c’est encore comme ça, même si je ne souhaite ça à personne. Toutes les femmes qui sont enceintes ne devraient pas boire et leur chum devrait les encourager en ce sens. »

Isabelle Létourneau, Association pour la santé publique du Québec

Ce problème méconnu mérite une plus grande place dans nos médias pour faire son chemin jusqu’à la conscience des femmes qui désirent donner la vie, ainsi qu’à celle de leur entourage. C’est d’autant plus important que le problème, on le refile à son enfant, puisque c’est lui qui souffrira de sa condition tout au long de son existence.