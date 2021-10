Qui arrêtera les surprenants Sabres?

Le début de saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) comprend quelques étrangetés aux yeux des partisans et parmi celles-ci, il y a le départ-canon des Sabres de Buffalo, qui ont remporté leurs trois premières rencontres de la campagne.

En disposant des Canucks de Vancouver 5 à 2, mardi, la formation de l’État de New York est demeurée parfaite. Il s’agit de la première fois depuis 2008-2009 que les Sabres obtiennent trois gains d’entrée de jeu dans une saison. Même si ces succès précoces ne garantissent pas au club une première participation aux séries éliminatoires depuis 2010-2011, il reste qu’ils sont de nature à donner de la confiance et du plaisir à un groupe de hockeyeurs qui était largement négligé par les observateurs à l’aube du calendrier régulier.

Or, mercredi matin, Buffalo était l’une des quatre formations affichant 3 en 3 dans la colonne des victoires.

«Vous êtes heureux d’être à 3-0, mais vous faites partie de la LNH; vous prenez les points et vous regardez en avant. Vous les récoltez là où vous pouvez, quand vous le pouvez, et vous savez que le jour suivant, vous devez travailler. Je pense que c’est la façon qu'ont les gars d’aborder le tout. Ils ont cette perspective des choses et apprécient se côtoyer les uns les autres», a expliqué l’entraîneur-chef Don Granato au site officiel de la ligue.

Cependant, c’est aussi l’atmosphère régnant dans le vestiaire qui lui plaît. Les joueurs ont une approche gagnante selon lui.

«Ce que j’apprécie à propos du "buzz", ce n’est pas la question de la victoire. Certes, on veut gagner, on joue pour le faire. Toutefois, les gars jouent pour leurs coéquipiers et ils veulent se présenter à l’aréna pour rencontrer leurs amis. Ils travaillent fort à l’entraînement, ils bâtissent sur cela. Ce n’est pas un truc que nous, les instructeurs, faisons. Ils souhaitent être ici et vous pouvez le voir et le sentir. Les voir récompensés avec des triomphes est encore mieux», a souligné Granato.

Un revenant

Au nombre des explications tangibles à la base des succès des Sabres, il y a la production de Kyle Okposo, qui a inscrit deux buts et une mention d’aide jusqu’ici. Le vétéran veut faire oublier les dernières années marquées par plusieurs ennuis physiques et des performances insatisfaisantes. Pour celui ayant obtenu mardi son 200e but en carrière, la recette est simple : il faut se placer dans la zone payante, comme l’a fait Zemgus Girgensons, qui a fait dévier son tir pour marquer le deuxième but des siens face aux Canucks.

«Il s’agit uniquement d’une autre brique dans la fondation que nous voulons mettre en place en termes de manière de jouer, a-t-il déclaré. C’est ce qu’il faut apprendre comme équipe. Nous n’aurons pas tout bon chaque soir; nous jouons 82 matchs. Par contre, on doit trouver le moyen de demeurer dans le coup et s’en remettre parfois à notre plan B jusqu’au moment de retrouver nos jambes et d’y aller avec le plan A. Je pense que nous accomplissons du bon boulot à cet égard et c’est là une belle leçon à recevoir.»

Les Sabres tenteront de demeurer invaincus en accueillant les Bruins de Boston, vendredi.