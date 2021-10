Reviens-nous vite, Mike !

On le réalise de plus en plus en vieillissant. Pas un jour ne passe sans que l’existence nous rappelle combien la vie est précieuse. La maladie ne fait pas de distinction. Elle frappe partout et heurte n’importe qui sur son passage.

La nouvelle est tombée hier après-midi dans le cas de Mike Bossy. Il est atteint d’un cancer du poumon.

Comme Guy Lafleur.

On connaît tous quelqu’un qui a combattu ou qui combat le cancer actuellement.

Ça peut être d’autres maladies ou d’autres choses comme des accidents.

Depuis une vingtaine de mois, la COVID-19 fait des ravages au Québec et partout sur la planète.

La vie est fragile.

Toujours le même

Mes pensées accompagnent Mike, un homme modèle s’il en est un que j’ai rencontré pour la première fois à ses débuts juniors avec le National de Laval.

À 17 ans, il composait déjà bien avec sa célébrité et il n’a jamais changé.

C’était toujours le même Mike que je revoyais quand il remplissait le filet et qu’il empilait les coupes Stanley avec les Islanders de New York.

Ondes positives

Je compatis avec sa conjointe Lucie et ses filles Josiane et Tanya. Mes pensées les accompagnent et je leur envoie des ondes positives.

Des semaines et des mois éprouvants les attendent, mais Bossy n’est pas le genre à mettre le genou au sol.

Il sera comme tous les gens qui ont à affronter le cancer. Ils découvrent en eux des forces insoupçonnées. Ils sont inspirants.

Bossy va se battre avec la même détermination que Lafleur et nos autres vedettes qui sont passées par là au cours des dernières années.

Des battants

Pensons à Guy Lapointe, à Yvon Lambert et à Peter Mahovlich qui ont contribué aux quatre conquêtes consécutives de la coupe Stanley entre 1976 et 1979.

Il n’était pas question pour eux de baisser les bras. Certes, ils ont vécu des moments de découragement, mais ça ne durait jamais bien longtemps.

La force de vivre était plus forte que tout.

Lafleur s’accroche même s’il sait que le cancer dont il souffre est incurable. Il trouve encore le moyen de faire plaisir à ses millions de fans.

Bossy est fait du même bois. Un champion de la coupe Stanley n’abandonne jamais. Il puise au fond de ses ressources.

Reviens-nous vite, Mike !