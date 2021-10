Test ultime pour les Alouettes face aux Argonauts

Pour une seconde fois cette saison, les Alouettes de Montréal croiseront le fer avec les Argonauts de Toronto, la meilleure équipe de la division Est de la Ligue canadienne de football (LCF). Cette fois, il faudra exploiter davantage les erreurs.

Les «Argos» (6-3) avaient vaincu les Moineaux (5-4) 30 à 27 à la fin du mois de septembre et depuis, la troupe de Khari Jones a remis sa saison sur les rails en remportant ses trois derniers duels. Montréal était passé tout près la première fois.

«J’ai le sentiment que nous avions eu nos chances et nos opportunités pour remporter ce match. Nous avions gagné pas mal de verges (560), mais nous n’avions pu tirer profit de leurs erreurs. Je me sens bien avec notre groupe et ce sera un bon test», a commenté Jones en vidéoconférence, mercredi.

La tâche en défense sera certainement plus ardue que la semaine dernière, face au Rouge et Noir d’Ottawa. Les Alouettes avaient explosé avec 10 sacs du quart. Même si une telle prouesse sera difficile à reproduire, le plan reste le même.

«Ça nous aiderait énormément. Je sais que lors de notre performance de la semaine dernière, avec nos gars en avant, nos bloqueurs et nos secondeurs, nous avions utilisé tout le monde pour mettre de la pression sur le quart. Je crois que nous sommes taillés pour ce défi», a admis Jones.

Un quart à surveiller

Ce sera tout de même à McLeod Bethel-Tompson que les Alouettes se mesureront. Parmi les quarts partants du circuit Ambrosie, l’athlète de 33 ans est le plus efficace avec un taux de 108,4. Il n’a notamment lancé que deux interceptions en six matchs.

«Comme pour tous ceux auxquels nous faisons face, nous devrons lui rendre la tâche difficile, lui mettre de la pression et espérer qu’il commette une erreur ou deux pour exploiter celles-ci», a expliqué Jones.

«Il joue du très bon football en ce moment, a-t-il ajouté à propos de Bethel-Thompson. Je l’ai toujours apprécié. Il est un vétéran qui est arrivé et qui a calmé la tempête. [...] Il est un très solide quart-arrière.»

Par ailleurs, le porteur de ballon William Stanback sera officiellement de retour avec les Alouettes après deux matchs passés sur la liste des blessés. Cameron Artis-Payne, qui l’a brillamment remplacé lors des deux dernières semaines, ne sera pas utilisé vendredi soir.

«Il n’a pas été là de la semaine, il ne se sentait pas dans son assiette. Il n’a participé à aucun entraînement cette semaine», a confié Khari Jones à propos d’Artis-Payne.