Théâtre du Rideau Vert: trois grandes actrices brûleront les planches

Les femmes seront à l’honneur lors de la saison hiver-printemps du Théâtre du Rideau Vert. Maude Guérin, Magalie Lépine-Blondeau et Sylvie Léonard seront en vedette dans les trois productions qui constitueront la saison hiver-printemps 2022.

Une saison qui sera lancée, le 25 janvier, avec Long voyage vers la nuit de l’écrivain américain Eugene O’Neill, dans une mise en scène de Yves Desgagnés.

La pièce plonge dans l’histoire de James et Mary Tyrone, un couple personnifié par Raymond Bouchard et Maude Guérin, incapable, avec leurs angoisses et leurs ressentiments, de faire la paix. Leurs deux fils composent, eux aussi, avec une mélancolie héréditaire qui les habite. Ils tâcheront, tous les quatre, lors d’une journée de pluie, et l’alcool aidant, de dissiper le brouillard qui enveloppe leur vie.

Hommage à Tchekhov

À partir du 15 mars, on pourra voir Magalie Lépine-Blondeau dans Mademoiselle Julie, un duel entre une aristocrate et son valet (David Boutin) qui refuse de s’en faire imposer. La jeune femme refuse le chemin qu’on semble avoir tracé à l’avance pour elle. La mise en scène est de Serge Denoncourt.

Vania et Sonia et Macha et Spike, qui est un hommage satirique à l’œuvre de Tchekhov, mettra un terme à cette saison, du 3 mai au 4 juin. Sylvie Léonard, Roger La Rue et Nathalie Mallette font partie de la distribution.

▶La vente des abonnements débute le 25 octobre et les billets individuels seront mis en vente à partir du 15 novembre. Les détails sont en ligne sur rideauvert.qc.ca.

