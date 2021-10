Tournée célébrations: Évelyne Viens et Vanessa Gilles excitées de disputer leur premier match

Médaillée d’or aux Jeux olympiques de Tokyo cet été, l’équipe canadienne affrontera la Nouvelle-Zélande les 23 et 26 octobre à Ottawa et à Montréal respectivement dans le cadre de la Tournée célébrations.

Toutes les filles qui ont contribué à la conquête de ce titre historique ont renoué pour la première fois, lundi à Ottawa, à l’occasion d’un souper d’équipe. Viens et Gilles vivront des moments spéciaux.

«Je suis née au Québec, j’habite maintenant à Ottawa et ces deux parties me permettent de boucler la boucle, raconte Gilles qui a déménagé en Chine alors qu’elle n’avait pas encore un mois. Je me souviens d’un match au TD Place à Ottawa assise dans les gradins pour encourager le Canada face au Brésil. C’est à ce moment que mes ambitions ont pris forme. Je voulais me retrouver sur ce terrain, porter le chandail de l’équipe canadienne et célébrer une victoire avec mes coéquipières.»

Heureuse de se produire devant sa famille et ses amies, Gilles espère que ces deux parties auront le même effet sur la prochaine génération. «C’est le fun de jouer devant ma famille, mais j’espère que les jeunes vivront les mêmes émotions que moi à l’époque et seront inspirées, souligne-t-elle. Ce match comme spectatrice a un gros impact sur ma carrière et m’a servi d’inspiration.»

Viens abonde dans le même sens. «J’espère qu’il y aura une marée de chandails rouges et que le stade Saputo sera rempli, mentionne l’attaquante de ?? dans la NWSL. C’est une expérience qui n’arrive pas souvent que le Canada joue à domicile et c’est une occasion pour les amateurs de venir voir la meilleure équipe au monde.»

Depuis qu’elle a conclu son stage universitaire dans la NCAA avec les Bulls de South Florida (Tampa Bay), Viens disputera un premier match devant les membres de sa famille. «Ça représente beaucoup de jouer un premier match au Canada avec l’équipe nationale, exprime-t-elle. Les émotions vont être différentes, mais vont aussi ressembler beaucoup à celles ressenties à Tokyo. Ça va être des rencontres émotives. Ça fait deux que mes parents ne m’ont pas vu jouer ne personne. Je suis contente qu’ils puissent être présents dans les gradins.»

Tout comme Gilles, Viens a un souvenir bien précis qui l’a marqué. «J’avais assisté à un match de l’équipe canadienne à la Coupe du monde de 2015 à Montréal. Ce match m’avait donné la piqûre et je voulais être sur le terrain. Je souhaite que notre match à Montréal serve aussi de motivations aux plus jeunes.»

Les deux coéquipières qui ont croisé l’an dernier en première division française espèrent que la médaille d’or olympique favorise le développement du soccer féminin au pays. «Pendant notre parcours olympique, nous avons reçu beaucoup de messages d’appui des gens ce qui fut très apprécié, mais le moment est venu pour aller plus loin. Nous sommes prêtes pour une ligue professionnelle canadienne. J’espère que ça va intéresser les investisseurs.»

«Malgré les conditions difficiles au Canada, nous avons gagné l’or olympique, de renchérir Viens. On doit avoir notre ligue professionnelle.»

Ces deux parties amicales sont la première étape dans la préparation pour la Coupe du monde 2023 qui se déroulera en Nouvelle-Zélande et en Australie.

