Un meurtre conjugal commis en pleine rue à Montréal

Un drame conjugal est à l’origine du meurtre de cette jeune femme de 24 ans qui a été poignardée mardi après-midi dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, a confirmé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Il s’agirait ainsi du 17e féminicide au Québec depuis le début de l’année.

Selon le SPVM, une altercation entre le suspect et la femme aurait dégénéré sur la rue Aylmer, près de la rue Milton vers 16 h 30.

Selon un témoin, l’agression serait survenue devant le domicile de la victime. La police n’a toutefois pas confirmé cette information.

Mercredi, des bouquets de fleurs ont été déposés sur le lieu où la femme a été tuée.

Le suspect dans cette affaire est un homme de 36 ans, selon le SPVM.

« Certains éléments dans cet événement nous permettent de confirmer qu’il s’agit d’un homicide dans un contexte de violence conjugale, explique Véronique Dubuc, porte-parole du SPVM. Il s’agissait de deux anciens colocataires. »

Dans une telle situation, les policiers demandent aux témoins de contacter le 911 et de leur donner le plus d’informations possible et de ne pas intervenir eux-mêmes considérant les risques, ajoute Mme Dubuc.

Un témoin a confié à TVA Nouvelles que le suspect attendait la victime devant chez elle et n’aurait pas tenté de s’enfuir après être passé à l’acte.

« C’est arrivé en plein jour, au temps de la journée où il y a beaucoup d’étudiants qui circulent. Ce n’est pas arrivé dans un appartement, c’est arrivé sur le trottoir. Tout le monde appelait le 911. Les gens ne veulent pas s’interposer parce que personne ne veut recevoir un coup de couteau. La meilleure arme pour un témoin d’un meurtre sur le bord de la rue, c’est d’appeler le 911 », mentionne un voisin de la victime.

« Ce qu’il y a aussi de plus incroyable, c’est que l’agresseur est resté sur place jusqu’à ce que la police arrive », ajoute-t-il.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

SOS violence conjugale | 1 800 363-9010

Les 16 victimes de 2021

4 octobre

Anna Uitangak

27 septembre

Andréanne Ouellet

19 juillet

Rajinder Prabhneed Kaur

15 juin

Nathalie Piché

9 juin

Lisette Corbeil

18 mai

Zoleikha Bakhtiar

16 avril

Dyann Serafica-Donaire

25 mars

Kataluk Paningayak-Naluiyuk

23 mars

Rebekah Harry

19 mars

Nadège Jolicœur

18 mars

Carolyne Labonté

1er mars

Myriam Dallaire et sa mère Sylvie Bisson

23 février

Nancy Roy

21 février

Marly Edouard

5 février

Elisapee Angma