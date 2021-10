26 autobus scolaires électriques sillonneront les routes de la Montérégie

Le distributeur Girardin livrera 26 autobus scolaires électriques à Autobus Venise, au cours des trois prochaines années, a annoncé jeudi l’entreprise de Drummondville.

Ces nouveaux autobus électriques sillonneront les routes de Beauharnois et de Valleyfield, en Montérégie, pour desservir les Centres de services scolaires de la Vallée-des-Tisserands, des Trois-Lacs et de la commission scolaire New Frontiers.

La région sera ainsi soulagée de 600 tonnes de gaz à effet de serre par année, une réduction considérable grâce à l’initiative d’Autobus Venise.

«L’électrification des transports scolaires au Québec doit être une priorité et Girardin se réjouit de pouvoir accompagner Autobus Venise dans cette importante transition grâce à notre expertise éprouvée», a commenté Michel Daneault, vice-président des ventes et du service pour l’est du Canada chez Girardin, à Drummondville.

L’entente entre les deux entreprises est estimée à près de 9 millions $ et s’ajoute aux commandes d’autobus électriques annoncées dans les semaines précédentes par Girardin.

Les autobus seront livrés en deux temps. D’abord, 18 autobus scolaires électriques Blue Bird de Type C et trois minibus scolaires électriques Micro Bird de Type A devraient être livrés avant la fin de l’année scolaire en cours. Un deuxième déploiement est attendu à la rentrée scolaire 2022.

Les autobus livrés seront équipés d’équipements de sécurité, comme l’alerte piéton, l’écran tactile et la régénération au freinage.