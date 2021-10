Antoine Joubert se paie la traite à Détroit, cette semaine

Le chroniqueur du Guide de l'auto Antoine Joubert est présentement dans la région de Détroit pour essayer et évaluer une multitude de véhicules, dans le cadre du North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY).

À titre indicatif, Antoine fait partie du jury du NACTOY, qui décidera les meilleurs véhicules de chaque catégorie.

Au micro de l’émission de Benoit Dutrizac sur QUB radio, le chroniqueur a fait savoir qu’il y avait une série de nouveautés et beaucoup de véhicules électriques.

«Démesure sur roues»

Antoine a pu essayer le Hummer EV, un VUS électrique qui génère plus de 1000 chevaux. «GM a réussi son mandat; le Hummer, c’est ostentatoire, c’est le véhicule pour faire tourner les têtes [...]». Il ajoute que les technologies contenues à bord seront greffées à d’autres produits de General Motors.

Parmi les autres véhicules évoqués, le nouveau constructeur américain Rivian présente son camion électrique, le R1T. De la dimension d’un Toyota Tacoma, ses quatre moteurs électriques produisent une puissance de 800 chevaux. Il peut remorquer des charges allant jusqu’à 11 000 lb.

Le Volkswagen ID.4, qui débarque en concession très bientôt, a impressionné le chroniqueur. Il a pu essayer la version à quatre roues motrices, qui, selon lui, dynamise la conduite comparativement à la version à propulsion.

Antoine a d’ailleurs glissé quelques mots sur la nouvelle génération des Volkswagen GTI et R, qui réussissent notamment à conserver «du pur ADN de Volkswagen». À noter qu’il ira tester la Hyundai IONIQ 5 ainsi que la Kia EV6, et ce, parmi tant d’autres!

Pour ne rien manquer des nouvelles du monde de l’automobile, ne ratez pas l’émission du Guide de l’auto, également diffusée sur QUB radio.