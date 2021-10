Armes à feu: perquisition à ville Saint-Laurent

Des armes à feu et du matériel pour en fabriquer ont été saisis jeudi dans une résidence de l’arrondissement Saint-Laurent à Montréal par les policiers de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA).

L’escouade formée de policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et du Service de police de la Ville de Montréal a perquisitionné quatre armes à feu et une en production, ainsi que différentes pièces d’armes et de machinerie servant à la production d’armes à feu, mais aussi de la documentation pour en fabriquer.

Lors de cette opération, les policiers ont également procédé à une arrestation. Le suspect a été libéré en attendant la poursuite de l’enquête.

«Le succès de l’intervention d’aujourd’hui est le résultat des efforts concertés de plusieurs services de police, dont la Sûreté du Québec, l’Agence des services frontaliers du Canada et le SPVM, dans le cadre de la stratégie CENTAURE», a affirmé Benoit Richard, coordonnateur aux communications à la SQ.

Les perquisitions qui ont eu lieu jeudi découlent d’une enquête amorcée au mois de septembre, en lien avec la production d’armes à feu prohibées à Montréal et l’importation de pièces d’armes à feu.

La stratégie CENTAURE, a quant à elle pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre le trafic d’armes à feu illégales au Québec. CENTAURE permet à la SQ ainsi qu’à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

