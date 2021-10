Comment faire bouger mon conjoint?

Comme d’autres couples, la pandémie nous a fait réfléchir, mon conjoint et moi, qui avons des emplois qui nous demandent un maximum d’énergie, en plus d’avoir deux enfants. Si j’ajoute à cela notre vie sociale et nos activités sportives, il nous restait peu de temps pour la détente. Ce temps de réclusion fut propice à faire le point sur ce qu’on désire faire de notre avenir. La course aux biens matériels ne nous intéressait plus et on avait envie de se tourner vers une existence plus paisible et simple. On était arrivé à une volonté commune de déménager en milieu rural pour élever nos enfants dans la nature et exercer nos professions respectives en mode autonome.

Mais c’étaient des paroles en l’air de sa part, puisque depuis qu’il est retourné au bureau, il ne parle plus de notre projet commun, et évite le sujet quand je tente de l’aborder. C’est certain que procéder maintenant serait un bouleversement pour nous tous. Mais si on ne l’amorce pas, on ne parviendra jamais à faire le move !

La fin de semaine dernière il m’a avoué qu’il en avait parlé à ses parents qui s’étaient montrés allergiques à l’idée. Allant même jusqu’à dire qu’ils ne lui avaient pas payé des études universitaires pour s’enterrer à la campagne. Ça m’a tellement choquée d’apprendre que l’avis de ses parents primait sur le mien que je me suis sentie trahie.

Je me retrouve avec le gars peureux que j’ai connu jeune fille. Celui qui m’avait choisie comme blonde parce que j’avais de l’allant pour deux. Comment réveiller chez lui le goût de foncer ? Va-t-il falloir que je parte avec les enfants pour qu’il réagisse ?

L.T-B.

Je ne pense pas que la menace soit une bonne idée pour convaincre quelqu’un du bien-fondé d’une idée qui lui fait peur. Une discussion sur le sofa du salon quand on est collé l’un sur l’autre par la force des choses pendant plusieurs mois, peut revêtir la valeur symbolique d’un désir imminent sans que ce soit vraiment le cas.

Vous n’avez pas comme conjoint un fonceur et vous le savez depuis toujours. Mais il a certainement d’autres qualités puisque vous l’avez choisi comme amoureux et père de vos enfants. Et c’est là-dessus qu’il faut tabler pour avancer. Peut-être que votre projet était totalement utopique, mais pour le vérifier, il faut raviver avec lui le ton des discussions du temps de pandémie.

Pourquoi ne pas mettre sur papier l’ensemble du plan et des façons que vous aviez imaginées pour le réaliser ? C’est en enlevant le maximum d’émotivité à votre démarche que vous risquez le plus de lui faire sortir le fond de sa pensée sur le sujet.