De Michel Garneau à Larry Tremblay

Il y a tout un monde entre Michel Garneau, le poète qui vient de nous quitter, et Larry Tremblay, le dramaturge dont le roman L’orangeraie renaît en opéra.

Cette distance entre deux auteurs aux antipodes, je viens de la franchir en 24 heures et j’en reste profondément remué. Lundi soir, j’ai entendu au Théâtre du Nouveau-Monde les plus belles pages de Michel Garneau, mort à Magog le 13 septembre. Elles étaient lues par une douzaine de comédiens, d’auteurs et d’éditeurs qui avaient déjà joué les pièces de Michel, avaient lu ses poèmes ou l’avaient simplement fréquenté comme ami.

Au Monument national, le lendemain soir, c’était L’orangeraie de Larry Tremblay, version opératique du roman en première mondiale. Le compositeur libanais Zad Moultaka a composé la musique. C’est ainsi que L’orangeraie est devenue opéra après avoir été roman, puis théâtre. Pauline Vaillancourt, fondatrice de Chants libres, en a fait la mise en scène.

Le « cancre » Michel Garneau

Michel Garneau était un autodidacte. Un mot gentil pour éviter de le qualifier de « cancre ». Ce qu’il était, à la vérité, ayant quitté l’école à l’adolescence. Mais un cancre qui, toute sa vie, a exalté l’amour, le sexe, la patrie et le bonheur. Il l’a fait avec des mots de tous les jours, qu’il juxtaposait de si inhabituelle et habile façon qu’une poésie souriante et réconfortante comme un câlin en est née.

Poète et dramaturge aussi, Larry Tremblay, comédien à ses heures comme Garneau, écrit autant avec sa tête que son cœur. Sa pensée puise à des sources diverses, souvent lointaines et classiques. Ses dialogues sont ciselés, toujours porteurs de sous-texte. Dans la version lyrique de L’orangeraie, Zad Moultaka les soutient par une musique atonale et obsédante, dans le droit fil de la tradition musicale arabe.

C’est un auditoire, hélas ! un brin clairsemé, qui assistait à cette première dans un silence quasi religieux. La représentation ne fut pas sans reproches, mais il faut fermer un peu les yeux (et les oreilles) lorsqu’il s’agit d’une première.

Un opéra brûlant d'actualité

Les tragédies récentes ayant endeuillé les pays du Proche-Orient, dont l’effroyable explosion dans le port de Beyrouth, ont redonné à L’orangeraie une actualité brûlante. On ne peut y assister sans songer à la tuerie du Bataclan ou au tragique abandon de l’Afghanistan.

Arthur Tanguay-Labrosse et le contre-ténor Nicholas Burns incarnent avec vérité les deux ados engagés malgré eux dans l’engrenage de la guerre. À la fin, Amed, qui a laissé son frère Aziz se faire exploser à sa place pour venger ses grands-parents, est pris de remords et parle enfin de paix. « Je te parle avec de la paix dans ma bouche, je te parle avec de la paix dans mes mots », s’exclame-t-il, lorsque s’éteignent les feux sur le décor simple et efficace, imaginé par l’artiste visuelle Dominique Blain.

C’est de bonheur et de paix aussi qu’a toujours parlé Michel Garneau, sauf pour ce cri exaspéré lancé lorsqu’il fut emprisonné durant la Crise d’octobre. Interprété par Gilles Renaud avec du tonnerre dans la voix, c’est l’unique saute d’humeur qu’ont trouvée dans l’œuvre de Garneau Dominic Champagne et ses complices, qui avaient conçu ce chaleureux hommage au poète que devraient lire tous les Québécois que la poésie rebute.

Voilà qui serait un beau retour d’ascenseur pour mon vieux camarade Michel Garneau, qui a par ses audacieuses traductions des tragédies de Shakespeare, rendu le mythique dramaturge anglais presque... québécois !